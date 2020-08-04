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Financial Focus for Aug. 5, 2020
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:49s - Published
Financial Focus for Aug. 5, 2020

Financial Focus for Aug. 5, 2020

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

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PEOPLE HAVE BEEN PAYING MOREFOR MEAT, VEGGIES, EGGS ANDCEREAL..IN FACT, PRICES HAVE BEENRISING FASTER THAN THEY HAVE INDECADES..THE PRICE HIKE COMES AS PEOPLEARE STRUGGLING FINANCIALLY..THE CENSUS BUREAU SAYS...1 OUT OF 8 ADULTS IN AMERICASAY...THEY HAVEN'T BEEN ABLE TO PUTENOUGH FOOD ON THE TABLE IN THEPAST WEEK..SEVERAL BANK OF AMERICACUSTOMERS THOUGHT THEIRACCOUNTS.....WERE WIPED OUT.... TODAY..PEOPLE TOOK TO SOCIAL MEDIASAYING.....THEY HAD A......ZERO DOLLAR BALANCE..THE COMPANY SAYS.....A SOFTWARE GLITCH IS TOBLAME...BOTH ACCOUNTS AND PERSONALINFORMATION REMAIN.....TO PROCESS....ANY TRANSACTIONS..THERE IS A MASSIVE RECALL




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