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Professor who seems to predict every election picks Biden

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:57s - Published
Professor who seems to predict every election picks Biden
Professor Allan Lichtman has predicted every presidential election since 1984.
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ELECTION?"YOU COULD LOOK ATPOLLS OR YOUR OWNPERSONAL BELIEFS..BUT JOE ST.

GEORGEINTRODUCES US TOONE PROFESSORWHO IS CONVINCEDHE CAN PREDICT THEOUTCOME... BECAUSEHE HAS DONE IT FOROVER 30 YEARSYOU GOT TO TAKE ACALCULATED RISK,DON'T GET TOOGREEDY /THIS IS THE LINE TOPLACE A LEGALSPORTS BET IN OURNATION'S CAPITAL./ /I'M WITH THE MONEY,NOT THE TEAM/ / CUZDOVER SAYS HE DOESTHIS NEARLY EVERYDAY./ /I FIGURED OUT ASYSTEM AND I'LL BEBACK DOWN HERETOMORROW TO GETSOME MORE MONEYWHILE CUZ APPEARSTO HAVE PREDICTINGSPORTS FIGUREDOUT.

WHAT ABOUTAMERICAN POLITICS?CAN YOU TRULYPREDICT SOMETHINGSO WILD?/POLLS ARE NOTPREDICTORS WELLMEET PROFESSORALAN LICHTMAN WHOHAS PREDICTEDEVERY SINGLEELECTION SINCE ./INCLUDINGPRESIDENT TRUMP'SWIN IN THAT FEWPOLITICAL EXPERTSSAW IT COMING./THE PRESIDENTSIGNED A COPY OFTHE WASHINGTONPOST ARTICLE ON HISPREDICTION.

ITHANGS IN HIS OFFICEIT SAYS PROFESSOR -GOOD CALL - / HOWDOES THEPROFESSOR PREDICTELECTIONS?

/HE DOESN'T LOOK ATPOLLS./ / INSTEAD HELOOKS AT THE PARTYCURRENTLY IN THEWHITE HOUSE./ / ANDTHEN THESE 13"KEYS" RANGINGFROM THE LASTMIDTERM ELECTIONTO THE ECONOMY./IF SIX OR MORE, ANYSIX MORE, TURNAGAINST THE PARTYHOLDING THE WHITEHOUSE THEY ARE APREDICTED LOSER./ /EVEN THOUGHELECTION DAY ISSTILL SEVERALWEEKS AWAY,LICHTMAN SAYS HECAN MAKE APREDICTION./ ANDBECAUSE OF THEMIDTERM ELECTIONS,THE ECONOMY,SOCIAL UNREST, ANDOTHERS, THAT'S 7STRIKES.

HEBELIEVES JOE BIDENWILL WININ LATE TRUMP WASLOOKING GOOD ONLICHTMAN'S KEYS,OF COURSEEVERYTHINGHAPPENED IN SOSINCE THEPROFESSOR HASSPOKEN IS THEREANYTHING TO CHANGEPRESIDENT TRUMP'SFATE?WELL YES.LICHTMAN'S SAYSOUTSIDE FACTORSLIKE RUSSIANINTERFERENCE ORWHETHER THE POSTOFFICE CAN HANDLEBALLOTS COULDMESS WITH HISMODELS.

/COULD I BE WRONG?OF COURSE INWASHINGTON, I'M JOEST.

GEORGE./A QUICKPROGRAMING NOTE..




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25NewsKXXV Professor who seems to predict every election picks Biden https://t.co/ZZGthB63sa 2 minutes ago

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Scripps National News Predicting the outcome of elections can sometimes be easy. Other years, it is not. Professor Allan Lichtman has pre… https://t.co/wLt9K7NsMj 2 minutes ago

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FOX 17 Professor Allan Lichtman has predicted every presidential election since 1984. https://t.co/a4Sw5Zc2T1 53 minutes ago


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