California wildfires turn deadly
California wildfires turn deadly
New evacuations have been ordered in California as the wildfires across the state turn deadly.
POWER COMPANY PG&E REPORTINGONE OF THEIR WORKERS HELPINGFIRE CREWS - WAS FOUNDUNCONSCIOUS IN HIS VEHICLE -AND LATER DIED.THE "L-N-U LIGHTNING COMPLEXFIRE" HAS SCORCHED MORE THAN130- THOUSAND ACRES IN JUST TWODAYS - AND THATS AN AREAFOUR TIMES THE SIZE OF SANFRANCISCO.THE FIRE HAS FORCED MORE THAN20- THOUSAND PEOPLE FROM THEIRHOMES.BUT SOME - DECIDED TO STAY ANDFIGHT."JUST TRYING TO SAVE THE HOUSE.MY FATHER IN LAW'S HOUSE ISDOWN THERE.I'M HEADED THERE NEXT."NEW EVACUATIONS HAVE ALSO BEENORDERED NEAR SANTA CRUZ BECAUSEOF THE "C-Z-U LIGHTNING COMPLEXFIRE".VISITORS AND TOURISTS IN HOTELSARE BEING ASKED TO LEAVE THECOUNTY TO MAKE ROOM FOR FIREEVACUEES.ADLIB TOSS TO JB