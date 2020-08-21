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California wildfires turn deadly

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:48s - Published
California wildfires turn deadly

California wildfires turn deadly

New evacuations have been ordered in California as the wildfires across the state turn deadly.

POWER COMPANY PG&E REPORTINGONE OF THEIR WORKERS HELPINGFIRE CREWS - WAS FOUNDUNCONSCIOUS IN HIS VEHICLE -AND LATER DIED.THE "L-N-U LIGHTNING COMPLEXFIRE" HAS SCORCHED MORE THAN130- THOUSAND ACRES IN JUST TWODAYS - AND THATS AN AREAFOUR TIMES THE SIZE OF SANFRANCISCO.THE FIRE HAS FORCED MORE THAN20- THOUSAND PEOPLE FROM THEIRHOMES.BUT SOME - DECIDED TO STAY ANDFIGHT."JUST TRYING TO SAVE THE HOUSE.MY FATHER IN LAW'S HOUSE ISDOWN THERE.I'M HEADED THERE NEXT."NEW EVACUATIONS HAVE ALSO BEENORDERED NEAR SANTA CRUZ BECAUSEOF THE "C-Z-U LIGHTNING COMPLEXFIRE".VISITORS AND TOURISTS IN HOTELSARE BEING ASKED TO LEAVE THECOUNTY TO MAKE ROOM FOR FIREEVACUEES.ADLIB TOSS TO JB




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Alan_Nishihara

Alan Nishihara California wildfires turn deadly as evacuees worry about homes, COVID-19, and excessive heat https://t.co/4037gPiVCB 15 minutes ago

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KTLA 5 Morning News California wildfires turn deadly as evacuees worry about homes, COVID-19, and excessive heat https://t.co/YJoo96CFak 45 minutes ago

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KTLA California wildfires turn deadly as evacuees worry about homes, COVID-19, and excessive heat, @erinmyers reports https://t.co/zGjV5BFzk3 1 hour ago

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