Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

COVID-19 testing for all school employees

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 02:30s - Published
COVID-19 testing for all school employees
COVID-19 testing for all school employees

BLAKE.BUT FIRST, EVERY EMPLOYEERETURNING TO SAN DIEGO SCHOOLSWILL BE TESTED FOR THECORONAVIRUS.GOOD AFTERNOON, THANKS FORJOINING US, I'M KIMBERLY HUNT.WE'RE JUST DAYS AWAY FROM SCHOOLBEING ABLE TO BEGIN IN-PERSONLEARNING.AS THE COUNT-DOWN CLOSES IN ON14 DAYS OFF OF THE STATE'S WATCHLIST, SCHOOLS REVEAL HOW THEYWILL MONITOR AND CONTROL THESPREAD OF COVID-19.IN THE MEANTIME WE'RE LEARNINGEXACTLY HOW BIG THE DIGITALDIVIDE IS AMONG STUDENTSLEARNING FROM HOME IN SAN DIEGOCOUNTY.LET'S BEGIN WITH 10 NEWSREPORTER MIMI ELKALLA WITH HOWTHEY PLAN TO EXECUTE THE TESTINGAND WHAT HAPPENS IF SOMEONETESTS POSITIVE.




You Might Like


Tweets about this

WRCB

WRCB-TV COVID-19 TESTING: The Baylor School's lab is helping process COVID-19 tests for employees with Hamilton County Scho… https://t.co/SHUbi27QA1 1 hour ago

QuiteQuay

QuiteQuay 🇺🇸 RT @ReadyLA: LAUSD announced plans to provide periodic #COVID-19 testing to nearly half-a-million students and more than 66,000 employees o… 4 hours ago

IAmDarshPatel

Darshana Patel County to provide free COVID-19 testing for all school employees https://t.co/pbOgJ9ThjQ "...we’re working with the… https://t.co/7ck8ZBYhOu 4 hours ago

UtahCoronavirus

State of Utah COVID-19 Response • Creating a healthy learning environment for students and a safe workplace for school employees • Cleaning after a… https://t.co/2NkCw6Uxdh 6 hours ago

ReadyLA

LA City Emergency Management Department LAUSD announced plans to provide periodic #COVID-19 testing to nearly half-a-million students and more than 66,000… https://t.co/eowtiOv6GR 6 hours ago

lewis1jj

J.J. Lewis RT @SanDiegoCOE: ICYMI: The county will be providing free #COVID19 testing for all school employees. More via @10News https://t.co/kFYzyy… 9 hours ago

SanDiegoCOE

SD County Ofc of Ed ICYMI: The county will be providing free #COVID19 testing for all school employees. More via @10News https://t.co/kFYzyyG3Vh 9 hours ago

CityofPlfld

City of Plainfield REMINDER - Beginning at 11:00am FREE COVID-19 testing for ALL Plainfield Public School teachers, parents, students… https://t.co/4ZZuDDP3zj 10 hours ago


Related videos from verified sources

COVID-19 testing for school employees [Video]

COVID-19 testing for school employees

COVID-19 testing for school employees

Credit: ABC 10 News | San Diego     Duration: 01:54Published