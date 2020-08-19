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Governor DeSantis looks to reopen bars

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:57s - Published
Governor DeSantis looks to reopen bars

Governor DeSantis looks to reopen bars

Governor DeSantis is considering a plan to reopen bars.

Bars have been closed since June.

TAKE ACTION ON PROPOSALS THATCOULD PROVIDE BILLIONS OFDOLLARS IN HELP.AS THE NUMBER OF CORONAVIRUSCASES FALL AROUND THE COUNTRY...GOVERNORS IN HARD-HIT STATES..INCLUDING HERE IN FLORIDA...ARE RETHINKING LOCKDOWN ORDERSON BARS.GOVERNOR DESANTIS SAYS HE’SLOOKING AT REOPENING BARS ANDNIGHTCLUBS THAT HAVE BEEN CLOSEDIN HIS STATE SINCE JUNE.THE OWNER OF COWBOY UP SALOON INFORT MYERS GOT A LICENSE TO SELLFOOD SO *HIS DOORS ARE OPENAGAIN.HE’S HOPING THE GOVERNOR WILLMAKE THE RIGHT CALL TO OPEN ALLBUSINESSESCAUTIOUSLY.I don’t expect the governorre-open night clubs or bars at100 percent.

That’s kind ofunrealistic, I think.HE SAYS THE SAFEST WAY TO DO ITWOULD BE TO OPEN BARS AND CLUBSAT 50 PERCENT CAPACITY ANDREQUIRE PHYSICAL DISTANCINGUNTIL IT’S SAFE ENOUGH TO OPENAT FULL CAPACI




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Credit: CBS4 Miami     Duration: 00:22Published