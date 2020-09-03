Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

CeeCee Ross Lyles, Fort Pierce woman killed in 9/11 attack, honored in annual ceremony

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:52s - Published
CeeCee Ross Lyles, Fort Pierce woman killed in 9/11 attack, honored in annual ceremony

CeeCee Ross Lyles, Fort Pierce woman killed in 9/11 attack, honored in annual ceremony

Nineteen years after terrorists attacked the United States, the community honored the people who lost their lives on Sept.

11, 2001.

ALSO HONORING THOSE WHO LOSTTHEIR LIVES ON SEPTEMBER 11TH,2001.

DESPITE SMALLERGATHERINGS DUE TO COVID,DOZENS PAID THEIR RESPECTS INOUR AREA..

SOME DOING SOVIRTUALLY.

WPTV TREASURE COASTREPORTER MEGHAN MCROBERTSSHOWS YOU HOW PEOPLE ARE DRAYEAR AFTER YEAR TO HONOR ALOCAL WOMAN WHO DIED ON 9-11.<< PKG (BAGPIPE NATS)“ITVERY DIFFICULT DAY.

THE FACTIS THOUSANDS OF PEOPLE DIEDTHAT DAY AND ITEVEN 19 YEARS LATER” THETERRORIST ATTACKS ON 9-11YEARS AGO- STILL HITS CLOSEHOME IN ST.

LUCIE COUNTY&“ITFEELS LIKE YESTERDAY.

TOSOMEONE YOU LOVE, IT FEELSLIKE YESTERDAY” CEE CEE ROSSLYLES WAS A FORMER POLICOFFICER IN FORT PIERCE THEN-BECAME A FLIGHTATTENDANT--WORKING THE MORNINGOF SEPTEMBER 11TH 2001 ONUNITED FLIGHT 93“CEECEE LOVRED ROSES” HER PLANE WASHIJACKED BY TERRORISTS-CRASHING IN A PENNSYLVANIAFIELD.

SHE WAS 33BE 52 TODAY& HER CHILDREN NOWHAVE THEIR OWN CHILDREN.

HERAUNT, FRANCES WATSON IS SUREHER NIECE FOUGHT BACK.“CEECEEGAVE HER ALL IN WHATEVER SDID.

WITH HER FAMILY, HERCHILDREN, HER MARRIAGE, AND911” FIREFIGHTERS, LAWENFORCEMENT OFFICERS, ANLOCAL LEADERS...“WE HONOR OURFIRST RESPONDERS” MEETING INA SMALLER THAN USUAL CROWD-WITH LYLES FAMILY- MAKING SURELYLELIVES LOST OR FOREVER CHANGETHAT DAY ARE HONORED- EVEN INA PANDEMIC.“WE STILL SEE MANYMANY INDIVIDUALS DYING BECAUSEOF THE AFTER-EFFECTS OF THEBUILDINGS FALLING.

SO THISWILL NEVER GO AWAY.

WE WILLNEVER FORGET” SOME FIRSTRESPONDERS ALSO LAID WREATHSAT CLOVER PARK- AND THE WORLTRADE CENTER MEMORIAL IN PORST.

LUCIE&“MEMORIES, MISTYWATER-COLORED MEMORIES, THATWHAT WE HAVE.

WE KEEP HERALIVE EVERY DAY” LYLES HHAD THIS STATUE HERE IN HERHONOR FOR MORE THAN A DECADE.THERE IS ALSO A PLAQUE ANDPOST OFFICE NAMED N HER HONORHERE IN HER HOMETOWN OF FOPIERCE.

MM NC 5




You Might Like


Tweets about this

Acitalian1957

Arthur RT @LeahVossVisuals: Fort Pierce hero CeeCee Ross Lyles remembered on 19th anniversary of 9/11 attacks https://t.co/3Ov3rFJ7qx "I thank Go… 58 minutes ago

BankerBun

BunBanker RT @TCPalm: Family members, former colleagues and law enforcement and firefighters from around St. Lucie County left flowers and wreaths at… 1 hour ago

MHolsman

Melissa E. Holsman RT @TCPalmLaurie: Today, I’m thinking about CeeCee Ross Lyles, a Fort Pierce native & police officer before she became a flight attendant.… 1 hour ago

brianne1017

brianne1017 RT @WPTV: CeeCee Ross Lyles, Fort Pierce woman killed in 9/11 attack, honored in annual ceremony https://t.co/wKwDD6lyau https://t.co/Y6VUL… 2 hours ago

WPTV

WPTV CeeCee Ross Lyles, Fort Pierce woman killed in 9/11 attack, honored in annual ceremony https://t.co/wKwDD6lyau https://t.co/Y6VUL5XmpS 2 hours ago

TCPalm

TCPalm Family members, former colleagues and law enforcement and firefighters from around St. Lucie County left flowers an… https://t.co/5OH8LankAu 3 hours ago

LeahVossVisuals

Leah Voss Fort Pierce hero CeeCee Ross Lyles remembered on 19th anniversary of 9/11 attacks https://t.co/3Ov3rFJ7qx "I thank… https://t.co/Msmsc6JQfQ 3 hours ago

doodle_sammy

Sammy Doodle RT @Ft_Pierce: Tune in live at 9:50 AM this morning for a Virtual Memorial Ceremony to honor and remember Fort Pierce native, CeeCee Ross L… 7 hours ago


Related videos from verified sources

Florida Woman Hospitalized After Alligator Attack Near Lake [Video]

Florida Woman Hospitalized After Alligator Attack Near Lake

A 27-year-old North Fort Myers woman was hospitalized after she was attacked by an alligator. Katie Johnston reports.

Credit: CBS Dallas Digital     Duration: 00:22Published
Gator attacks woman in North Fort Myers [Video]

Gator attacks woman in North Fort Myers

A woman was attacked by a gator while trimming trees by the water where she lives. She was treated for injuries.

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:29Published
Purple-haired female gunman robs Fort Pierce gas station with accomplice [Video]

Purple-haired female gunman robs Fort Pierce gas station with accomplice

Police in Fort Pierce said two women, including one with purple hair, robbed a gas station clerk at gunpoint.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 00:36Published