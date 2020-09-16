Young rocker challenged by Foo Fighters drummer
Young rocker challenged by Foo Fighters drummer
A young girl from England has a song written for her by one of the Foo Fighters.
She was challenged to a drum battle.
10 SECONDS OFDRUM PLAYINGAND CHECKTHIS OUT --DAVE GROHLOF THE FOOFIGHTERS HASSOMECOMPETITION.10-YEAR-OLDNANDIBUSHELL FROMENGLAND WASCHALLENGEDTO A DRUMBATTLE BY THEFAMOUSROCKER.AND SHE PUTUP A FIGHT.GROHL HASSINCE WROTE ASONG FOR THEYOUNGPROTEGE ASWELL.ANOTHERMOSTLY SUNNYDAYWEDNESDAYWITH HIGH,THIN HAZYCLOUDSOVERHEADWITH WARMERTEMPERATURES.
HIGHSREACH INTOTHE MID-UPPER70S WITH ABREEZYSOUTHWESTWIND KEEPINGTHE LAKE-SHORE ANDDOWNTOWNBUFFALO A FEWDEGREESCOOLER.THURSDAYSTARTS WITHCLOUDS AND AFEW SHOWERSTHEN SLOWLYCLEARS AS ACOOL FRONTKEEP WNY INTHE 60S FORDAYTIMEHIGHS.
THECOOL AIR WILLSTICK AROUNDFOR FRIDAYINTO THEWEEKEND WITHSUNNY SKIESAND LIGH