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Young rocker challenged by Foo Fighters drummer

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:16s - Published
Young rocker challenged by Foo Fighters drummer

Young rocker challenged by Foo Fighters drummer

A young girl from England has a song written for her by one of the Foo Fighters.

She was challenged to a drum battle.

10 SECONDS OFDRUM PLAYINGAND CHECKTHIS OUT --DAVE GROHLOF THE FOOFIGHTERS HASSOMECOMPETITION.10-YEAR-OLDNANDIBUSHELL FROMENGLAND WASCHALLENGEDTO A DRUMBATTLE BY THEFAMOUSROCKER.AND SHE PUTUP A FIGHT.GROHL HASSINCE WROTE ASONG FOR THEYOUNGPROTEGE ASWELL.ANOTHERMOSTLY SUNNYDAYWEDNESDAYWITH HIGH,THIN HAZYCLOUDSOVERHEADWITH WARMERTEMPERATURES.

HIGHSREACH INTOTHE MID-UPPER70S WITH ABREEZYSOUTHWESTWIND KEEPINGTHE LAKE-SHORE ANDDOWNTOWNBUFFALO A FEWDEGREESCOOLER.THURSDAYSTARTS WITHCLOUDS AND AFEW SHOWERSTHEN SLOWLYCLEARS AS ACOOL FRONTKEEP WNY INTHE 60S FORDAYTIMEHIGHS.

THECOOL AIR WILLSTICK AROUNDFOR FRIDAYINTO THEWEEKEND WITHSUNNY SKIESAND LIGH




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