Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Wilson earns WNBA's Most Valuable Player award

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:57s - Published
Wilson earns WNBA's Most Valuable Player award

Wilson earns WNBA's Most Valuable Player award

A'ja Wilson earns WNBA Most Valuable Player honors after leading Las Vegas to 18-4 record and top seed in the league's playoffs.

A'JA WILSON -- SHE HAS BEENNAMED M-V-P OF THE 20-20SEASON.SHE RECEIVED -43- OF THE-47-..... FIRST PLACE VOTES.WILSON LED THE ACES...TO AN....- 18- TO -4- RECORD...AND...THE TOP SEED....IN THE W-N- B-A PLAY-OFFS....DURING THE SHORTENED SEASON.THE LEAGUE M-V-P SPOKE....DURING A VIRTUAL PRESSCONFERENCE TODAY."YOU CHANGE PEOPLE'S OUTLOOKTHING.IT WAS JUST -- I'M ALREADY AVERY EMOTIONAL PERSON -- BUT ITWAS JUST ASPECIAL MOMENT THAT I WAS JUSTGLAD I COULD SHARE WITHEVERYONE AROUND ME."WILSON AVERAGED....-20- POINT -5- POINTS...JUST UNDER -9- REBOUNDS....PER GAME...THIS SEASON.SHE IS THE FIFTH YOUNGEST....'M-V- P'...IN 'W-N-B-A' HISTORY.COMING UP ON 13 ACTION NEWSLIVE AT 6-30 -- A NEW CHAPTERABOUT PROTESTS IN THIS COUNTRY




You Might Like

Related news from verified sources

A’ja Wilson Wins W.N.B.A.’s Most Valuable Player Award

Wilson, the Las Vegas Aces forward, unexpectedly led her team to the No. 1 seed. Crystal Dangerfield...
NYTimes.com - Published


Tweets about this

TheTandD

The T&D A'ja Wilson, a former South Carolina standout, doesn't remember much after figuring out that WNBA Commissioner Cath… https://t.co/YTQU4kto8C 2 hours ago

NewsCherokee

BENSON, JEFF Wilson Earns WNBA’s Most Valuable Player Award @WNBA https://t.co/vRBWIKpgeS 7 hours ago

mikecsn14

Michael Connolly RT @lvsunsports: Wilson earns WNBA's Most Valuable Player award. https://t.co/CV78aQBP1t @LVAces 7 hours ago

LasVegas_NV_USA

Las Vegas News Wilson earns WNBA's Most Valuable Player award https://t.co/rn0xonawgH https://t.co/h9tmuhMOHv 9 hours ago

EdwinJArocho

EJ RT @Sportsnet: A’ja Wilson is the WNBA’s Most Valuable Player after receiving 43 of the 47 first-place votes. https://t.co/M3JBY4EBVY 9 hours ago

Sportsnet

Sportsnet A’ja Wilson is the WNBA’s Most Valuable Player after receiving 43 of the 47 first-place votes. https://t.co/M3JBY4EBVY 9 hours ago

lvsunsports

Las Vegas Sun Sports Wilson earns WNBA's Most Valuable Player award. https://t.co/CV78aQBP1t @LVAces 9 hours ago