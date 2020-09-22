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Issues with Beacon 2.0

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 02:23s - Published
Issues with Beacon 2.0
Issues with Beacon 2.0

MORNING, SEPTEMBER 22ND.

GOODMORNING, MARYLAND..

I'MCHRISTIAN SCHAFFER..

AND I'MASHLEY JAMES.

WE START THE SIXO'CLOCK HOUR WITH MORECOMPLAINTS ABOUT MARYLAND'SUNEMPLOYMENT INSURANCE SYSTEM.THE GOAL WITH THIS NEW SITEBEACON 2-POINT-0, WAS TO MAKETHINGS EASIER FOR PEOPLE --BUT THERE WERE SOMECOMPLICATIONS WITH THE LAUNCH.WMAR-2 NEWS ERIN MACPHERSONJOINS US LIVE WITH MORE ONWHAT PEOPLE ARE EXPERIENCINGERIN?THIS SYSTEM LAUNCHED ON SUNDAY-- AND PEOPLE WHO HAVE BEENFILING THEIR CLAIMS WEEKLYWITH OUT A PROBLEM - NOWCOULDN'T GET THROUGH.

BEACON2.0 HAS DOZENS OF NEW FEATURESTO HELP PEOPLE... HERE YOU CANSEE A LIST OF NEW FEATURES FORCLAIMANTS AND NEW FEATURES FOREMPLOYERS.

WE TALKED WITH ONEMAN WHO'S BEEN ON UNEMPLOYMENTSINCE MARCH - WHEN HE WAS LAIDOFF FROM HIS JOB AT ARESTAURANT AT BWI AIRPORT.ROBERT GERMAN SAYS EVERYSUNDAY MORNING HE CALLS THEUNEMPLOYMENT DEPARTMENT TOFILE HIS WEEKLY CLAIM - ANDUSUALLY DOESN'T HAVE A PROBLEMBUT CALLED SEVERAL TIMESSUNDAY AND COULDN'T GETTHROUGH TO ANYONE.

I just hopethe system gets better foreveryone.

Iin this situation.

Otherpeople need help and I justhope they get it fixedquickly.

TO HELP WITH THEBEACON LAUNCH, THE CALL CENTERHAD EXTENDED HOURS ON SUNDAYAND PLAN TO HAVE EXTENDEDHOURS THIS WEEKEND TOO -- ONSATURDAY FROM 8 AM UNTIL 6 PM-- BUT PEOPLE LIKE GERMANHAVING THESE ISSUES ARE HOPINGTHEY'RE FIXED BEFORE THAT.

THEDEPARTMENT OF LABOR SAYS THEYARE AWARE AND THEIR VENDORSARE WORKING ON IT.

CHRISTIAN,ASHLEYERIN - SO SOME PEOPLE COULDN'TGET THROUGH - BUT WAS THESYSTEM LAUNCH SUCCESSFUL ATALL?

WERE CLAIMS STILL FILED?YES, MORE THAN 270-THOUSANDPEOPLE WERE ABLE TO FILE THEIRWEEKLY CLAIM CERTIFICATION ASOF MIDDAY YESTERDAY WHICH ISCONSISTEN WITH PRIOR WEEKS -OTHERS LIKE GERMAN WERENT ABLETO GET THROUGH BUT YES, THESYSTEM LAUNCH STILL DID WORK.BALTIMORE COUNTY HAS MOVEDFORWARD WITH INCREASIN




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