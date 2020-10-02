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Doctor gives insight on Trump's diagnosis

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 00:44s - Published
Doctor gives insight on Trump's diagnosis
A local doctor weighs in on Trump's diagnosis for COVID-19.

TREATMENT ATWALTER REEDMEDICAL CENTER INBATHESDA.WE SPOKE TO ALOCAL DOCTORABOUT THEPRESIDENT AND FIRSTLADY'S DIAGNOSIS.DR. RAUL MENDOZASAYS THIS IS AREMINDER THE VIRUSCAN AFFECT ANYONE.".....BECAUSE OF HISAGE, 74, AND BECAUSEOF HIS BODY, HE HASABOUT 5 PERCENTCHANCES OF DYINGBECAUSE OF THEVIRUS.

THE OTHERSIDE OF THE COIN,WHICH IS THE GOODNEWS, IS THAT HE HAS95 PERCENT CHANCESOF DOING WELL WHICHIS WHAT HAPPENS INTHE MAJORITY OFPEOPLE.

BUTCERTAINLY, I WOUDN'TLIKE TO ENTER IN THATLOTTERY.

I NEVERWOULD LIKE TO BUY ATICKET ON THATLOTTERY OF DYINGBECAUSE OFCOVID......."TODAY THECAMPAIGN RELEASED




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Fox & Friends First Tennessee Congressman @RepMarkGreen gives his insight as an ER doctor on President Trump and First Lady Melania Tru… https://t.co/Dc7iVkotvZ 11 hours ago


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