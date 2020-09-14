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Veteran Spotlight: Thomas Clements, Sr. of Catonsville

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:44s - Published
Veteran Spotlight: Thomas Clements, Sr. of Catonsville
Veteran Spotlight: Thomas Clements, Sr. of Catonsville

VETERANS IN MARYLAND AND EVERYMONDAY MORNING WE HIGHLIGHTLOCAL VETERANS..

WMAR-2 NEWSLAUREN COOK IS HERE WITH THISMORNING'S VETERAN SPOTLIGHT.THANK YOU ALL FOR YOUR VETERANSPOTLIGHT NOMINATIONS.

THISWEEK WE ARE HONORING THOMASCLEMENTS SR. OF CATONSVILLE.HE IS A WORLD WAR TWO VETERANAND SERVED THE UNITED STATESNAVY FOR 23 YEARS ... HE WAS ARADIOMAN ON A LANDING CRAFTTHAT WAS USED TO FERRY TROOPSFROM SHIP TO SHORE IN THEPHILLIPINES.

MR. CLEMENTSSPENT MOST OF HIS CAREER INTHE NAVAL SECURITY GROUP ANDRETIRED AS A LIEUTENANT IN19-66.

AFTER THE MILITARY, HEBECAME A RUSSIAN LINGUIST.

HISBEST FRIEND IN THE NAVYINTRODUCED HIM TO HIS LATEWIFE GENEVIEVE.

THEY RAISESIX CHILDREN AND CREATED ABEAUTIFUL LIFE TOGETHER.

MR.CLEMENTS' FAMILY IS VERY PROUDOF HIS SERVICE AND SAYS HE ISTRULY A HERO TO HIS CHILDREN,GRANDCHILDREN, AND GREATGRANDCHILDREN.

JUST LAST MONTHHE CELEBRATED HIS 95THBIRTHDAY.

WHAT A MILESTONE.THANK YOU MR. CLEMENTS FORYOUR SERVICE AND DEDICATION TOOUR COUNTRY.

WE WANT TO HEARABOUT THE VETERAN IN YOURLIFE... IT COULD BE YOUR LOVEDONE... A NEIGHBOR OR EVEN ACO- WORKER.

NOMINATE THEM FORTHE VETERAN SPOTLIGHTCONTEST... HEAD OVER TO WMAR 2NEWS DOT COM.... CLICK ON THECONTEST SECTION AT THE TOP OFTHE PAGE.

WE'LL NEED A PHOTOAND INFORMATION ABOUT THEVETERAN YOU'RE NOMINATING.

THEVETERAN FEATURED WILL RECEIVEA 100- DOLLAR VISA GIFT CARDTHANKS TO SUPERIOR DESIGN ANDRESTORATION.

WE WILL WE PUTMARYLAND VETERANS IN THESPOTLIGHT EVERY MONDAY RIGHTHERE ON AIR AND ONLINE AT WMAR2 NEWS DO




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