Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Video: Rain to precede midweek weather change in Massachusetts

Video Credit: WCVB - Duration: 02:17s - Published
Video: Rain to precede midweek weather change in Massachusetts

Video: Rain to precede midweek weather change in Massachusetts

The mild temperatures will last through Wednesday, but colder weather will close out the work week.

ORANGE AND A 60 IN SPRINGFIELD,OTHERWISE EVERYONE IN THE 50’S.OUR NEXT WEATHER CHANGE TIED TOTHE COLD FRONT LATER WEDNESDAY,PROCEEDED BIKE GUSTY WINDS, ANDACCOMPANIED BY A QUICK DOWNPOUR.FROM A MILD WEDNESDAY WE GO TO ACOOLER THURSDAY.TOMORROW WE ARE WELL AHEAD OFTHE FRONT, A MILD DAY.A PATCHWORK SKY, SOME CLOUDS ANDSUNSHINE MIXED TOMORROW.WEDNESDAY, WE MAY SNEAK INSUNSHINE BEFORE THE FRONT GETSCLOSE.THEN YOU SEE A LINE OFDOWNPOURS, MAYBE THUNDER ANDLIGHTNING, THAT MS. NORTHWEST TOSOUTHEAST TO THE BOSTON AREAAROUND -- THAT MOVES NORTHWESTTO SOUTHEAST INTO THE BOSTONAREA AROUND DINNERTIMEWEDNESDAY.THE GUSTY WINDS WEDNESDAYAFTERNOON, PERHAPS STRONGEST ONTHE CAPE.FOG MAY FORM LATER TONIGHT.THE VISIBILITY COULD LOWERTOMORROW MORNING AND BURN OFFREST OF TOMORROW.65-70 DEGREES TOMORROW.TRACKING THE TROPICS, DELTA IS ASTRONG TROPICAL STORMINTENSIFIED QUICKLY AND IT COULDBECOME A HURRICANE TONIGHT.IT WILL GET TO THE GULF OFMEXICO AND COULD MAKE LANDFALLALONG THE GULF COAST, AT THE ENDOF THIS WEEK, FROM THE SOUTHEASTTEXAS COAST TO THE PHOTOPANHANDLE.THE BEST CHANCE MIGHT BE -- TOTHE FLORIDA PANHANDLE.THE BEST CHANCE MIGHT BE THELOUISIANA COAST.THERE’S THE SPAGHETTI PLOT OFTHE DIFFERENT COMPUTER MODELSCENTERING ON THE LOUISIANACOAST, STILL A RANGE.FOR US, TOMORROW, A CLOUD ANDSUNSHINE MIXED.A CAUTION WEDNESDAY BECAUSE OFTHE GUSTY WINDS AND THE RISK OFA LATE DATE DOWNPOUR ORTHUNDERSTORM.COOLER AND BREEZY THURSDAY, LESSWIND BUT FROSTY IN THE SUBURBSEARLY FRIDAY.A WARM-UP SATURDAY INTO SUNDAY,FOR THE START OF THE UPCOMINGWEEKEND.




You Might Like


Tweets about this


Related videos from verified sources

WBZ News Update For October 23 [Video]

WBZ News Update For October 23

Weekend Weather; MA Hockey Rinks Closed; 4 Shot In Dorchester; Car Crashes Through Oxford Store

Credit: WBZ CBS Boston     Duration: 02:23Published
Wind, rain, snow and chilly air all on the way [Video]

Wind, rain, snow and chilly air all on the way

A significant change in the weather pattern will have us feeling much more like fall by the beginning of next week

Credit: KGUN, Tucson, AZ     Duration: 01:50Published
Wind, rain and chilly air are all on the way [Video]

Wind, rain and chilly air are all on the way

A big change in the weather will have us feeling much more fall-like by the beginning of next week

Credit: KGUN, Tucson, AZ     Duration: 01:47Published