CVS seeking to fill 15,000 jobs as it prepares for COVID-19 uptick, potential vaccine
CVS seeking to fill 15,000 jobs as it prepares for COVID-19 uptick, potential vaccine
CVS Health announced Monday that it’s actively recruiting candidates to fill about 15,000 positions as we head into the fall and winter months.
FLU SEASON.THE COMPANY NEEDS HELPADMINISTERING COVID-19 TESTSAND FLU SHOTS.AN EXPANDED SCOPE OF PRACTICEALLOWS TRAINED PHARMACY TECHSTO ADMINISTER COVID-19VACCINATIONS-- AS LONG ASTHEY'RE UNDER THE SUPERVISIONOF AN IMMUNIZATION- CERTIFIEDPHARMACIST.C-V-S IS ALSO RECRUITINGSEVERAL THOUSAND WORK-FROM-HOMECUSTOMER SERVICE REP POSITIONS.IF YOU'RE INTERESTED, YOU CANAPPLY ONLINE.THAT CUP OF COFFEE MIGHT DO