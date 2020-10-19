Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

CVS seeking to fill 15,000 jobs as it prepares for COVID-19 uptick, potential vaccine

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:30s - Published
CVS seeking to fill 15,000 jobs as it prepares for COVID-19 uptick, potential vaccine

CVS seeking to fill 15,000 jobs as it prepares for COVID-19 uptick, potential vaccine

CVS Health announced Monday that it’s actively recruiting candidates to fill about 15,000 positions as we head into the fall and winter months.

FLU SEASON.THE COMPANY NEEDS HELPADMINISTERING COVID-19 TESTSAND FLU SHOTS.AN EXPANDED SCOPE OF PRACTICEALLOWS TRAINED PHARMACY TECHSTO ADMINISTER COVID-19VACCINATIONS-- AS LONG ASTHEY'RE UNDER THE SUPERVISIONOF AN IMMUNIZATION- CERTIFIEDPHARMACIST.C-V-S IS ALSO RECRUITINGSEVERAL THOUSAND WORK-FROM-HOMECUSTOMER SERVICE REP POSITIONS.IF YOU'RE INTERESTED, YOU CANAPPLY ONLINE.THAT CUP OF COFFEE MIGHT DO




You Might Like


Tweets about this

WCPO

WCPO 9 CVS Health announced Monday that it’s actively recruiting candidates to fill about 15,000 positions. https://t.co/lQv40JWq6c 11 minutes ago

DASUNorthWales

DASU North Wales RT @DASUNorthWales: 🔆DASU North Wales is hiring! We’re seeking passionate, dedicated people to fill these varied and exciting roles 💙☀️ #D… 36 minutes ago

25NewsKXXV

25NewsKXXV CVS seeking to fill 15,000 jobs as it prepares for COVID-19 uptick, potential vaccine https://t.co/T8FRIvrhqQ 1 hour ago

3NewsNowOmaha

KMTV 3 News Now CVS Health announced Monday that it’s actively recruiting candidates to fill about 15,000 positions as we head into… https://t.co/0BV2HNAmIH 1 hour ago

NSHumanRights

NS Human Rights .@OfficeofANSA is currently seeking to fill a Commubity Navigator position w/ the land-titles initiative Details at https://t.co/puTafDR2QW 1 hour ago

NJSchoolJobs

NJSchoolJobs.com Support Personnel - Aide / Teacher Assistant / Paraprofessional at Coastal Learning Center - Monmouth in Howell, NJ… https://t.co/y69p7ssqx3 1 hour ago

NBC26

NBC26 News CVS Health announced Monday that it’s actively recruiting candidates to fill about 15,000 positions as we head into… https://t.co/7PgothIOhn 2 hours ago

KSBY

KSBY CVS seeking to fill 15,000 jobs as it prepares for COVID-19 uptick, potential vaccine https://t.co/qaMUhJlLl1 2 hours ago