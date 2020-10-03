Cindy McCain shares why she is supporting Joe Biden during the 2020 election
STEPHANIE HAINES IS THERE NOWLIVE.WE'RE GOING TO THIS FIRST.WE WANT TO TALK TO YOU ABOUTVOTING SO FAR, ABOUT WHAT'SHAPPENING IN WISCONSIN.YOU CAN SEE, 1.7 MILLION PEOPLEIN WISCONSIN HAVE ASKED FOR ONEOF THOSE ABSENTEE BALLOTS ANDLOOK AT HOW MANY HAVE ALREADYBEEN RETURNED, 1.45 MILLIONPEOPLE ALREADY VOTING INWISCONSIN.BUT THAT MEANS ABOUT 300,000BALLOTS ARE STILL OUT THERE, ANDTHEN ALSO LET'S LOOK ATMILWAUKEE COUNTY, YOU CAN SEE235,000 BALLOTS HAVE COME IN,BUT WE KNOW THAT CLOSE TO300,000 WERE ASKED FOR.SO ABOUT A 70,000 VOTES THAT ARESTILL OUT THERE.THOSE BALLOTS ARE EXPERT --ELECTION -- OUR ELECTION EXPERTSAYS TIME IS RUNNING OUT TO GETTHOSE BALLOTS MAILED IN ORDROPPED OFF.