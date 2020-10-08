New list of communities in 'red zone' due today
SOMERVILLE TO SET THE STAGE.TODD, GOOD MORNING.TODD: 77 COMMUNITIES, INCLUDINGSOMERVILLE, ARE CURRENTLY IN THERED ZONE WHEN IT COMES TO VIRUSSPREAD.TODAY WE WILL LEARN IF THATNUMBER WILL GROW, AND WHICHCITIES AND TOWNS WILL FINDTHEMSELVES IN A NEW BATTLEAGAINST THE VIRUS.IN A NUMBER OF COMMUNITIES, THENUMBERS ARE ALREADY STARK.BOURNE, TYNGSBOROUGH, SOMERSET,LOWELL, AND FITCHBURG, ALL AT ORABOVE 10% POSITIVITY.BOURNE, TOPPING 16% NOW.GOVERNOR BAKER SAYS THE STATE ISBETTER PREPARED TO HANDLE THEHIGHER NUMBERS WE’RE SEEING.MEDICAL EXPERTS SAY THE SURGE ISSTILL ALARMING