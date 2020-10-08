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New list of communities in 'red zone' due today

Video Credit: WCVB - Duration: 01:15s - Published
New list of communities in 'red zone' due today
The new list of communities in the red zone for the coronavirus is due Thursday.

SOMERVILLE TO SET THE STAGE.TODD, GOOD MORNING.TODD: 77 COMMUNITIES, INCLUDINGSOMERVILLE, ARE CURRENTLY IN THERED ZONE WHEN IT COMES TO VIRUSSPREAD.TODAY WE WILL LEARN IF THATNUMBER WILL GROW, AND WHICHCITIES AND TOWNS WILL FINDTHEMSELVES IN A NEW BATTLEAGAINST THE VIRUS.IN A NUMBER OF COMMUNITIES, THENUMBERS ARE ALREADY STARK.BOURNE, TYNGSBOROUGH, SOMERSET,LOWELL, AND FITCHBURG, ALL AT ORABOVE 10% POSITIVITY.BOURNE, TOPPING 16% NOW.GOVERNOR BAKER SAYS THE STATE ISBETTER PREPARED TO HANDLE THEHIGHER NUMBERS WE’RE SEEING.MEDICAL EXPERTS SAY THE SURGE ISSTILL ALARMING




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