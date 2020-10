Negocios del Centro de Chico se preparan para Halloween Video Credit: KHSL - Published 3 minutes ago Negocios del Centro de Chico se preparan para Halloween Los restaurantes en el Centro de Chico se anticipan a la llegada de más clientes durante el fin de semana festivo por Halloween. 0

shares ShareTweetSavePostSend Antes de la pandemia del coronavirus el centro de chico era conocido por estar muy ocupado el fin de semana de halloween. Este años los negocios todavia no sabes que esperar pero se estan preparando en caso de que haya un aumento de clientes. Nuestra reportera kristian lopez fue al restaurante tres hombres para ver que tienen planeado. Kristian: aqí en tres hombres me dicen que el ía de halloween usualmente es uno de sus ías ás ocupados pero con el coronavirus este ano no esán seguros que esperar pero tendán a ás personal trabajando en caso de que esén ocupados. Pablo trenado/empleado: la gente usualmente viene aqí a comer cena, tomar y luego salirse a divertir al downtown y salir a varios lugares, es una fecha muy ocupada. Empleado pablo trenado dice que aunque este ano seá diferente a cualquier otro - esán listos para mantener seguros a sus clientes. Pablo: estamos haciendo todo lo posible, preparando con personal. Productos de limpieza, desinfectantes. Kristian stand up: y como pueden ver han instalado estas barreras de plexi glass para proteger a los clientes. Pablo trenado/empleado: manteniendo la distancia, recorándoles a usar sus cubre bocas tambén queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un poco ás de negocio por que han sido tiempos muy diíciles. A pesar de los meses diíciles, trendado dice que el restaurante agradecen el apoyo de la comunidad. Pablo trenado/empleado: gracias a la comunidad de chico por darnos su apoyo especialmente durante la pandemia, pero estamos en esto juntos. Kristian: tres hombres estaá abierto hasta las 10 de la noche el ía de halloween, reportando en chico, kristian lopez accón noticiero telemundo.





