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8th grader in Franklin County, Missouri, dies from COVID-19 complications, school says

Video Credit: KMBC - Duration: 01:11s - Published
8th grader in Franklin County, Missouri, dies from COVID-19 complications, school says

8th grader in Franklin County, Missouri, dies from COVID-19 complications, school says

8th grader in Franklin County, Missouri, dies from COVID-19 complications, school says

KENTUCKY TO MASS TESTING FOR THEVIRUS.HERE IS A LOOK AT THE MOSTRECENT NUMBERS FROM BOTH, KANSASAND MISSOURI WHEN IT COMES TOTHE CORONAVIRUS, MISSOURI ISAVERAGING JUST OVER 2,000 CASESPER DAY ON SATURDAY THE STATEREPORT NEARLY 3,000 NEWCORONAVIRUS INFECTIONS.WE’VE NOW BEEN MORE THAN 3,000DEATHS FROM COVID-19 IN MISSOURIAND IN KANSAS THE STATE REPORTEDLAST FRIDAY MORE THAN 3,100 NEWCASES SINCE LAST WEDNESDAY THEREHAVE BEEN MORE THAN 1,000 DEATHSFROM THE CORONAVIRUS SINCE THEPAIN DEMIC STARTED THE STATEREPORTS NEW DATA EVERY MONDAY,WEDNESDAY AND FRIDAY.THE SHOW ME STATE IT ALSOCALCULATES THE WEEKLY AVERAGE OFALL POSITIVE TEST.HE’S HERE IN YOUR SCREEN.HERNIA, MISSOURI IS NOW UP TOTHIRTEEN POINT NINE PERCENTPOSITIVE IN KANSAS.THE STATE’S MONTHLY POSITIVITYRATE 29.1% ON FRIDAY.BY THE WAY, THERE ARE SEVERALPLACES WHERE YOU CAN GET TESTEDFOR THE VIRUS THIS WEEK THEKANSAS CITY, MISSOURI HEALTHDEPARTMENT HAS WALK UP TESTINGTODAY THROUGH THURSDAY TIMES.THE LOCATIONS ARE HERE ON YOURSCREEN IF YOU WANT TO TAKE ALOOK TODAY’S TEST IS ATSOUTHEAST HIGH SCHOOL FROM TENTO TWO OR THREE TESTS AREAVAILABLE TO PEOPLE WHO LIVE INJACKSON OR CLAY COUNTIES.YOU DON’T NEED TO HAVE SYMPTOMSBY THE WAY TO GET TESTED IN KCKYOU GET TESTED AT THE OLD KMARTLOCATION AT 78 AND STATE AVENUECLINIC NOW HAS SALIVA BASEDTESTING INSTEAD OF N




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SueDunem

Sue 🗳VOTE NOW🗳Dunem RT @Cleavon_MD: Hello?? Anyone listening? Trump forced in-person learning and now kids are dying. Peyton Baumgarth from Missouri died over… 33 seconds ago

jimstaro

Jim Starowicz As Missouri's Covid-19 case count rises, Franklin County eighth grader Peyton Baumgarth fell ill and died less than… https://t.co/hnwd2KotF1 38 minutes ago


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