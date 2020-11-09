Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Safety tips for frying turkey

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:34s - Published
Safety tips for frying turkey

Safety tips for frying turkey

Charlotte County Fire & EMS offers tips for Safety tips for frying turkey on Thanksgiving.

GIVEAWAY TOMORROW MORNING FROM10 TO TWO AT FIRST BAPTISTCHURCH OF NAPLES.THIS THANKSGIVING... SOME OF YOUMAY BE COOKING TURKEYS FOR THEFIRST TIME SO ITS IMPORTANT THATYOU USE SOME OF THESE SAFETYTIPS FROM THE CHARLOTTE COUNTYFIRE DEPARTMENT.

IF YOU PLAN TOFRY YOUR TURKEY...USE THE FRYER OUTDOORS ON ASOLID LEVEL SURFACE... AWAY FROMBUILDINGS AND FLAMMABLEMATERIALS.

YOU SHOULD NEVER USEA FRYER ON A WOOD DECK, UNDER APATIO OR INSIDE A GARAGE ORENCLOSED SPACE.

NEVER LEAVE THEFRYER UNATTENDED.

ALSO...MAKESURE YOUR TURKEY IS COMPLETELYTHAWED AND DRIED BEFORE DROPPING




You Might Like


Related videos from verified sources

Thanksgiving Is the Leading Day for Kitchen Fires—Here’s How to Make Sure You Don’t Start [Video]

Thanksgiving Is the Leading Day for Kitchen Fires—Here’s How to Make Sure You Don’t Start

Home fires jump by 350% on Thanksgiving compared to a typical day. Learn how to prevent Thanksgiving kitchen fires with tips from safety experts.

Credit: Better Homes & Gardens     Duration: 01:01Published
Safety Tips for Preparing Your Thanksgiving Turkey [Video]

Safety Tips for Preparing Your Thanksgiving Turkey

Safety Tips for Preparing Your Thanksgiving Turkey

Credit: Cover Video STUDIO     Duration: 01:27Published
7 Tips for Having a Small Thanksgiving That's Actually Safe, According to Experts [Video]

7 Tips for Having a Small Thanksgiving That's Actually Safe, According to Experts

Whether you opt for “Zoomsgiving” or in person, let’s really take care of each other this year.

Credit: My Recipes     Duration: 01:01Published