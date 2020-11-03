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Kevin's Classroom: Mrs. Stockoski's Amazing 4th grade class

Video Credit: WXYZ Detroit - Duration: 00:58s - Published
Kevin's Classroom: Mrs. Stockoski's Amazing 4th grade class
Kevin's Classroom: Mrs. Stockoski's Amazing 4th grade class

MID 40s.AND WE HAVE KEVIN'S CLASSROOMRETURNING.I HAD THE PLEASURE OF SPEAKINGWITH THIS FOURTH GRADE VIRTUALCLASS.AND WE HAD A LOT OF FUN.OBVIOUSLY, I CAN'T GO TO THESCHOOLS.THIS IS HOW WE'RE LEARNING.BUT I WOULD LOVE TO TAKE PART OFYOUR CLASSROOMS, TOO.WE CAN TALK AND HAVEDISCONNECTIONS FROM ZOOM ORGOOGLE MEET TOGETHER AND HAVEINTERNET ISSUES, BUT IT'S FUN.I CAN GIVE KIDS A TOUR OF THESTUDIO, THE GREEN SCREENS.THANK YOU, MRS. STOCKOSKI'SCLASS.IF YOU WANT ME TO BE A PART OFYOUR SCHOOL, YOUR CLASSROOM,MEET, ZOOM, WHATEVER YOU WANT TOCALL IT, ALL YOU HAVE TO DO ISPOST A VIDEO AND USE THE HAS




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Credit: In The Know Wibbitz     Duration: 01:00Published