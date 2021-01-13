In order to accommodate and give millions of vaccine does stadiums and convention centers are being considered.
Stadium and convention centers considered for mass inoculations
Credit: FOX 4 Now FloridaDuration: 02:45s 0 shares 1 views
INTO ANY ISSUES...FEEL FREE TOSEND US AN EMAIL OR WRITE US ONFACEBOOK.WELL IT’S BECOMING CLEAR THATTHE LOGISTICS OF DISTRIBUTINGTHE COVID-19 VACCINE TO MILLIONSOF PEOPLE IS GOING TO BE A LOTHARDER THAN some peopleANTICIPATED.
SO TO TRY ANDINCREASE THE DISTRIBUTIONRATE....STADIUMS AND CONVENTIONCENTERS ARE OPENING FOR MASSVACCINATIONS.
NEWSY’S LINDSEYTHEIS HAS THAT STORY.:11-:19::30-:40:42-:491:11-1:161:39-1:472:09-2:15DONNA ROTTSCHAFER COVID UNITNURSECOMMISSIONER STEPHEN HAHN U.S.FOOD AND DRUG ADMINMAYOR TOM BARRETT(D)MILWAUKEE 1:25 DR. DAVE CHOKSHICOMMISSIONER, NEW YORK CITYDEPARTMENT OF HEALTH AND MENTALHY