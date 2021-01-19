JSU Inauguration performance

JSU Sonic Boom to perform in inauguration event
JSU Sonic Boom to perform in inauguration event
WAPT
THIS INCREDIBLE MOMENTHAPPENING THE SAME WEEK WEHONOR DR. KINGDR. RODERICK LITTLESAYS THE BOOM DIDN'T HAVANY PERFORMANCES IN THELAST SEMESTER, AND HE KNOWSTHE BIDEN/HARRISINAUGURATION IS ANEXPERIENCE THAT WILL LAST ALIFETIME...EVEN IF IT'SVIRTUAL...<I WAS VERY PLEASED THAT WWERE SELECTED TO BE A PART OFTHIS EVENT.
UM...NOT ONLYBECAUSE IT'S DEFINATLEY ANHISTORICAL EVENT, BUTBECAUSE MY STUDENTS AREGONNA GAIN SO MUCH FROM IT
JSU Sonic Boom to perform in inauguration event