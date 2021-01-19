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Global Edition
Tuesday, January 19, 2021

JSU Inauguration performance

Credit: WAPT
Duration: 02:23s 0 shares 1 views
JSU Inauguration performance
JSU Inauguration performance
JSU Inauguration performance

THIS INCREDIBLE MOMENTHAPPENING THE SAME WEEK WEHONOR DR. KINGDR. RODERICK LITTLESAYS THE BOOM DIDN'T HAVANY PERFORMANCES IN THELAST SEMESTER, AND HE KNOWSTHE BIDEN/HARRISINAUGURATION IS ANEXPERIENCE THAT WILL LAST ALIFETIME...EVEN IF IT'SVIRTUAL...<I WAS VERY PLEASED THAT WWERE SELECTED TO BE A PART OFTHIS EVENT.

UM...NOT ONLYBECAUSE IT'S DEFINATLEY ANHISTORICAL EVENT, BUTBECAUSE MY STUDENTS AREGONNA GAIN SO MUCH FROM IT

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