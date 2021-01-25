Skip to main content
Global Edition
Wednesday, February 17, 2021

Editorial: Acts of Kindness

Credit: WAPT
Duration: 00:55s 0 shares 2 views
Editorial: Acts of Kindness
Editorial: Acts of Kindness
Everything is not political or negative, even though it often seems that way.

EVERYTHING IS NOT POLITICALOR NEGATIVE... EVEN THOUGHIT OFTEN SEEMS THAT WAY.TAKE SMALL ACTS OF KINDNESSFOR EXAMPLE...AFTER ALL,WE ARE MISSISSIPPIANS.PEOPLE FROM THEHOSPITALITY STATE AREFRIENDLY.

WE'RE NEIGHBORSWHO HELP NEIGHBORS, AND WEGIVE FREELY TO THOSE INNEED.SO DON'T FORGET THE POWER OFSMALL ACTS OF KINDESS.

ITNOT ONLY MAKES SOMEONE ELSEFEEL GOOD - IT WILL MAKE YOUFEEL GOOD TOO.A FRIENDLY GREETING, ACOMPLIMENT, HOLDING THEDOOR FOR SOMEONE - FROM ASAFE DISTANCE... NONE OFTHESE THINGSOST

You might like