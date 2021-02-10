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Global Edition
Wednesday, February 10, 2021

Leaders in North Las Vegas talk about increasing vaccine rate

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:27s 0 shares 1 views
Leaders in North Las Vegas talk about increasing vaccine rate
Leaders in North Las Vegas talk about increasing vaccine rate

Leaders in North Las Vegas will discuss how to get the coronavirus vaccine into more communities of color on Wednesday.

Officials say North Las Vegas has some of the highest COVID-19 numbers while also experiencing some of the lowest vaccination rates.

HOW TO GET THE CORONAVIRUSVACCINE INTO MORE COMMUNITIESOF COLOR.OFFICIALS SAY NORTH LAS VEGASHAS SOME OF THE HIGHESTCOVID-19 NUMBERS- WHILE ALSOEXPERIENCING SOME OF THE LOWESTVACCINATION RATES.THE CITY IS HOME TO SEVERALETHNICALLY DIVERSECOMMUNITYIES.COUNCILWOMAN PAMELA () GOYNES BROWN AND CLARKCOUNTY COMMISSIONER WILLIAMMCCURDY JUNIOR WILL DISCUSSVACCINATION EFFORTS AT THEMARTIN LUTHER KING SENIORCENTER THIS MORNING.TRAVELING SOMETIME SOON?

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