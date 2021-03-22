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Global Edition
Thursday, April 1, 2021

Wake Up Call: Gorgeous morning views

Credit: WCVB
Duration: 00:39s 0 shares 1 views
Wake Up Call: Gorgeous morning views
Wake Up Call: Gorgeous morning views
Monday's Wake Up view features some gorgeous morning shots.

JENNIFER: HERE’S A GORGEOUS VIEWIN THIS MORNING’S WAKE UP CALL.SUNRISE, FROM THE BOARDWALK INSANDWICH.THANKS TO JENNA FOR SENDING INTHIS GREAT SHOANTOINETTE:AND HEADING INLAND, HOW ABOUTTHIS BEAUTIFUL SUNRISE FROMWACHUSETT?PAULA UP BRIGHT AND EARLYCAPTURE THIS ONE.KEEP SENDING THOSE PHOTOS ANDVIDEOS OUR WAY, WE LOVE SHARINGTHEMESPECIALLY KNOWING YOU AREGETTING O SIDE IN THE NICEWARM TEMPERATUREJENNIF

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