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Tuesday, March 23, 2021

In-person count at TUSD schools range from 21% to 73 %

Credit: KGUN, Tucson, AZ
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In-person count at TUSD schools range from 21% to 73 %
In-person count at TUSD schools range from 21% to 73 %
The district has 85 schools and around 40,000 students.

ARIZONA DISTRICT TO NOT MOVE TOHYBRID LEARNING.

UNTIL NOW --ONE YEAR LATER.

THE DISTRICTHAS 85 SCHOOLS -- AND AROUND40- THOUSAND STUDENTS.

ONAVERAGE -- ABOUT HALF RETURNEDTO CAMPUS.

BUT SOME SCHOOLSHAVE SIGNIFICANTLY MORE THANHALF.

COLLIER ELEMENTARY ANDBORMAN K-8 SIT AT 73-PERCENT.13 ELEMENTARY AND K-8 SCHOOLSRANGE -- BETWEEN 60 AND 70PERCENT.

ON THE FLIP SIDE --OF THE NEARLY DOZEN MIDDLESCHOOLS -- ALL FALL BELOW HALF-- IN THE 30 TO 40 PERCENTRANGE.

OVER AT THE HIGHSCHOOLS -- THE NUMBER OFSTUDENTS RETURNING TO CAMPUSRANGES FROM 55 TO 21 PERCENT.INNOVATION TECH, SABINO ANDSANTA RITA HIGH SCHOOL TOP THELIST -- RINCON AND UNIVERSITYHIGH -- TWO SCHOOLS THAT SHAREA CAMPUS -- HAVE AROUND AQUARTER OF STUDENTS IN HYBRIDMODE.

AND ABOUT 5 HIGH SCHOOLSHAD GOOD PERCENTAGE OFSTUDENTS WHO DIDN'T MAKE ACHOICE.

THE DISTRICT SAID -- ADECISION WOULD BE MADE FORTHEM -- THEY WOULD STAYREMOTE.WE HAVE AN INTERACTIVE MAP --OF ALL IN-PERSON PERCENTAGES ATALL THE TUSD SCHOOLS ON OURWEBSITE --- KGUN9.COM.TODAY WAS THE DEADLINE FOR ALLARIZ

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