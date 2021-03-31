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Global Edition
Wednesday, March 31, 2021

Easter sunrise service offers social distancing

Credit: WAPT
Duration: 01:20s 0 shares 2 views
Easter sunrise service offers social distancing
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TO CELEBRATE SAFELY.WELL MEGAN, WE’VE HEARD OFSEVERAL CHURCHES PLANNING TOMEET OUTDOORS ON EASTER SUNDAYINCLUDING FIRST BAPTIST JACKSON.THEY’RE HOSTING A SUNRISESERVICE ON EASTER SUNDAYMORNING.EVERYONE IS INVITED.IT’S NOT JUST FOR CHURCH MEMBERSTHE SUNRISE SERVICE WILL TAKEPLACE OUTDOORS AT THEMISSISSIPPI AG MUSEUM ONLAKELAND DRIVE SUNDAY AT 7:15.AM ORGANIZERS FIRST BAPTISTJACKSON SAY, THIS IS A WAIT FORPEOPLE TO COME WORSHIP AS COVIDIS STILL A THREAT.THE COVID-19 HAS BEEN ISOLATEDFOR OVER A YEAR NOW AWAY FROMTHEIR FAMILIES THEIR FRIENDSTHEIR COMMUNITIES, AND WE WANTEDTO OFFER A SAFE PLACE TO COMEAND WORSHIP THE RISEN SAVIOR ONEASTER SUNDAY MORNING.FIRST BAPTIST JACKSON ORGANIZERSSAY COVID-19 PRECAUTIONS WILL BEIN PLACE FOR THE SUNRISESERVICE.ONCE AGAIN, IT IS OUTDOORSEASTER MORNING AT 7:15 AT THE AGMUSEUM, AND I KNOW MANY CHURCHESARE HOPING FOR NICE WEATHER ONEASTER SUNDAY BECAUSE WE KNOW OFSEVERAL OTHERS PLANNING TO HOSTOUTDOOR SERVICES INCLUDING MYCHURCH.IT’S ALL IN AN EFFORT TO K

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