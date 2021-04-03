Two people were were killed and two others were seriously injured after a crash in Tate Township Friday night, according to the Ohio State Highway Patrol.
OSHP: 2 killed, 2 seriously hurt in Tate Township crash
Credit: WCPO CincinnatiDuration: 00:31s 0 shares 1 views
CRASH THAT KILLED TWO PEOPLEIN TATE TOWNSHIP.POLICE SAY JOSE NOLAND WASHEADING EAST ON "BETHEL NEWRICHMOND ROAD" WHEN HE LOSTCONTROL AND HIT A CAR IN THEOTHER LANE.
NOLAND'S CARTRAVELED OFF THE ROAD - HIT AUTILITY POLE WHICH SPLIT THEVEHICLE IN HALF.17-YEAR-OLDAUSTIN ROSE WAS EJECTED FROMNOLAND'S CAR.
BOTH WEREPRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.POLICE SAY NEITHER OF THEMWERE WEARING SEATBELTS.
THEDRIVER OF THE FORD ESCAPE ANDA 16-YEAR-OLD PASSENGER WERETAKEN TO THE HOSPITAL - ANDARE IN SERIOUS CONDITION.