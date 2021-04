Exclusiva con Aaron Rodgers

Famoso jugador de futbol americano y nativo de chico, aaron rodgers, seÁ un presentador invitado en el concurso de television, jeopardy, durante las pÓximas dos semanas.

En una entrevista exclusiva, nuestra reportera kristian lopez hablo con*e* y nos cuenta como su presentacion en el concurso tambien bene-fi- ciara a los negocios locales.

Nats jeopardy el famoso jugador de los green bay packers aaron rodgers sera un presentador invitado en el show jeopardy durante las proximas dos semanas.

Hoy hable con rodgers - quien crecio aqui en chico.... kristian: you were a celebrity contestant and won back in 2015 did you ever cross your mind that you'd be hosting the show?

Not really it crossed my mind that i could be back i was hoping for a celebrity jeopardy championship.

"tu fuistes un concursante en el show y ganastes en el aÑo 2015, alguna vez pensastes que ibas a tener la oportunidad de ser el presentador?

"no, cruzo me mente que algun dia regresaria pero pense que seria para un campeonato de celebridades de jeopardy.

Todo esto tambien ayudara a los negocios locales en el condado de butte.

Aaron: the north valley community foundation is going to get money donated based on the winnings for two weeks from the contestants on the show so its a 6 figure plus check thats going to be going to the north valley community foundation.

"la fundacion north valley community foundation recibira dinero de las ganancias del show para las proximas dos semanas entonces sera un cheque de seis cifras que ira a la fundacion.

Rodgers dice que esta agradecido de poder ayudar a los negocios locales que han sido impactados por la pandemia y siempre recordera todas las memorias que tiene aqui en chico.

Reportando en chico kristian lopez accion noticiero telemundo.