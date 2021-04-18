4 shootings, 1 deadly, 2 involving road rage happened in 24 hours in Asheville

In less than 24 hours, four shootings were reported across Asheville.
Police said three people were shot, and one has died.
In less than 24 hours, four shootings were reported across Asheville.
Police said three people were shot, and one has died.
SCHOOL IN MAY.ONE PERSON HAS DIED TWO OTHERSCRITICALLY HURT IN FOURDIFFERENT SHOOTINGS ALL WITHIN24 HOURS IN ASHEVILLE POLICE AREASKING FOR YOUR HELP GATHERINGINFORMATION ON THESE CRIMES.THEY SAY THE FIRST HAPPENEDAROUND 8:00 THURSDAY MORNING.THEY CALL IT A ROAD RAGEINCIDENT ON I-240.NO ONE HURT BUT A BULLET HOLELEFT IN A CAR DOOR.IN LESS THAN TWO HOURS LATER 26YEAR OLD JAVIUS DAVIDSON DIED INA SHOOTING ON SOUTHERN STREETBRANDON DELIGAL CHARGING HISDEATH IN JAIL RIGHT NOW HELDWITHOUT BOND THEN A QUARTERAFTER TWO IN THE AFTERNOONANOTHER ROAD RAGE SHOOTING THEREIN ASHEVILLE.THIS WOULD HAPPEN ON SMOKEY PARKHIGHWAY A 31 YEAR OLD MAN WASSHOT MULTIPLE TIMES.THEY’RE STILL FOR HIS LIFE RIGHTNOW DEPUTIES HAVE FOUND A PERSONOF INTEREST IN THAT CASE THENAROUND 3:30 THIS MORNING OUTSIDEOF HOME ON HIGH COURT ENTRANCE A28 YEAR OLD MAN SHOT A NUMBER OFTIMES.