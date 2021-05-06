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Thursday, May 6, 2021

Man dies in small plane crash in LaBelle

Credit: FOX 4 Now Florida
Duration: 00:53s 0 shares 1 views
Man dies in small plane crash in LaBelle
Man dies in small plane crash in LaBelle

Hendry County Sheriff's Office and other emergency workers are on the scene of a plane crash on the property of the Church of the Good Shepherd.

PADDLING A YOUNG CHILD.

WHAT THEGOVERNOR HAS TO SAY ABOUT THEINCIDENT LATER THIS HOUR.BREAKING NEWS THIS HOUR--ONEPERSON HAS DIED AND ANOTHER WASTAKEN TO THE HOSPITAL AFTER ASMALL PLANE CRASHED YARDS AWAYFROM THE GOOD SHEPARD EPISCOPCHURCH IN LABELLE.

THANKS FORJOINING US, I’M PATRICK NOLAN.AND I’M JANE MONREAL.THE SHERIFF’S OFFICE SAYS ITHAPPENED AROUND 3:20 P.M.

NEARCOLLINGSWOOD AND EUCALYPTUSBOULEVARDS.

TWO PEOPLE WEABOARD THE PLANE.OUR CREW ON SCENE SAYS ITCLIPPED A TREE BEFORE CRASHING.IT DID NOT HIT THE CHURCH.

THECAUSE OF THE CRASH IS UNKNOWN ATTHIS TIME.THE HENDRY COUNTY SHERIFF’SOFFICE SAYS YOU SHOULD AVOID THEAREA WHILE THEY INVESTIGATE.

WEARE WORKING TO GET MORE DETAILSABOUT THE CRASH.YOU CAN STAY UP TO DATE WITH ALLTHE BREAKING DEVELOPMEN

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