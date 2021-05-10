Three people killed in Woodlawn
LEADING UP TO A MAN*KILLINGTHREE OF HIS NEIGHBORSANDSETTING HIS OWN HOUSE ONFIRE& THIS ALL HAPPENEDSATURDAY MORNING IN WOODLAWN,NOT FAR FROM SECURITY SQUAREMALL.
POLICE HAVE IDENTIFIEDTHE THREE NEIGHBORS KILLED..ASA MARRIED COUPLE, AND A RECENTCOLLEGE GRAD WHO JUST MOVED TOTHAT AREA LAST WEEK.
WMAR-2NEWSNEAR THE SCENE WITH THE LATESTON THE INVESTIGATION&((ad lib scene)) IT WAS ACHAOTIC AND TERRIFYING SCENEHERE SATURDAY MORNING& ANDPOLICE SAY AT THE CENTER OF ITALL WAS 56-YEAR- OLD EVERTONBROWN.
THEY SAY IT STARTEDWITH NUMEROUS CALLS ABOUT AFIRE AT A TOWNHOME HERE ONMAURY ROAD& THAT POLICE NOWKNOW BELONGED TO BROWN.
THEYSAY HE SET IT ON FIRE& THENRAN OUT AND STARTED SHOOTINGAT HIS NEIGHBORS.
BROWN SHOTAND KILLED THREE PEOPLE BEFOREOFFICERS GOT THERE.
WHEN HEREFUSED TO PUT HIS GUN DOWN&POLICE SHOT HIM SEVERAL TIMES&AND TOOK HIM INTO CUSTODY.
HELATER DIED AT THE HOSPITAL.THE VICTIMS HAVE BEENIDENTIFIED AS SAGAR GHIMIRE&ISMAEL QUINTANILLA (quinta-knee-ah)& AND SARA ALACOTE(ala-coat-te)& WHO LIVEDTOGETHER AND LEAVE BEHIND A17-YEAR-OLD SON.
POLICE SAYBROWN FORCED HIS WAY INTOTHEIR HOME BEFORE KILLINGTHEM.
NEIGHBORS SAY THEYDIDN'T KNOW BROWN VERY WELL...BUT THEY KNEW ENOUGH TO AVOHIM.
I wouldninsane but he was a littleoff.
Like you donsee him in his eyes basicallyyou just cross the street whenyou saw him ((BUTT WITH)) Ithink the intention was tolure everyone with a big soundlike when I saw the fire Ithought everyone should be outand then he just startedshooting everybody.
POLICE SAYTHEY DID FIND HOMEMADEEXPLOSIVES IN BROWINVESTIGATION IS STILL ONGOING.
MEANWHILE& A GO FUND MEPAGE HAS BEEN SET UP TO HELPTHE 17-YEAR-OLD WHO LOST HISPARENTS.
WE HAVE A LINK TOTHAT ON OUR WEBSITE.
LIVE INWOODLAWN, MK WMAR-2