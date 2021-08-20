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Global Edition
Sunday, August 22, 2021

UVA disenrolls over 200 students who didn't share vaccination status

Credit: WTVR - Scripps
Duration: 01:10s 0 shares 1 views
UVA disenrolls over 200 students who didn't share vaccination status
UVA disenrolls over 200 students who didn't share vaccination status
UVA disenrolls over 200 students who didn't share vaccination status

DISENROLLING 242 STUDENTS FORNOT BEING FULLY VACCINATED FORCOVID-19.U-V-A SAYS THOSE STUDENTS MAKEUP JUST ONE PERCENT OF THESTUDENT POPULATION.THOSE STUDENTS CAN RE-ENROLL IFTHEY GET VACCINATED OR FILE ANEXEMPTION...WE REACHED TO A FEW OTHERUNIVERSITIES TO E SEHOW THEY'REHANDLING STUDENTS WHO ARE NOTCOMPLYING WITH THE SCHOOL'SVACCINE MANDATE...AT VIRGIN TIAECH, THE UNIVERSITYOF RICHMOND, AND VIRGINIACOMMONWEALTHUNIVERSITY -- NO ONE HAS BEENDISENROLLED AT THIS TIME.A VIRGINIA TECH SPOKESPERSONSAYS ENROLLMENT IS PLACED ONHOLDWHILE THE UNIVERSITY WORKS WITHSTUDENTS ON A CASE BY CASEBASIS.AT U-OF-RUNVACCINATED STUDENTS MUSTUNDERGO WEEKLY TESTING.AND AT V-C-U...STUDENT ACCOUNTS ARE ALSO PUT ONHOLDBUT THAT CAN BE LIFTED WHEN AVACCINE RECORD IS SUBMITTED OREXEMPTION IS REQUSTED.20 I THINK IT'S GOOD TOEVERYONE SHOULD GET VACCINATEDJUST GET THROUGH THIVIS RUS ASQUICKLY AS WE POSSIBLYCAN." " 8:37 I'M FINE WITH IT.I THINK IT'S OK.AYBUT I KNOWTHERE'S A LOT OF PEOPLE WHO OWNWHAT'S IT CALLED, LIKE HEALTHCOMPLICATIONS, ALL THAT SO ITHINK IT'S KIND OF UNFAIR, THATIT'S MANDATORY.I FEEL LIKE IT SHOULD BEAN OPTION."V-C-U OFFICIALS SAY 87 PERCENTOFSTUDENTS ARE VACCINATED...ANDFOUR PERCENT HAVE AN EXEMPTION.