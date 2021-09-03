el tiempo con felix hernandez: el 3 de septiembre
El amanecer con Felix Hernandez: el 22 de septiembre
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el tiempo con felix hernandez: el 3 de septiembre
TARDE: UNA{***FELIX**}{***LIVE WX GFX**}{***FELIX**}ESTA TARDE: UNA PROBABILIDAD DE30 POR CIENTO LLUVIAS YTORMENTAELSÉCTRICAS,PRINCIPALMENTE ANTES DE M.5PMAYORMENTE SOLEADO, LA ÁXIMAALREDEDOR DE 96.ÍNDICE DE CALORDE HASTA 111.
VIENTO DEL SURESTEALREDEDOR DE 16 MPH, CON ÁFAGASDE HASTA 20 MPH.ESTA NOCHE: UNA PROBABILIDAD DE10 POR CIENTO LLUVIAS YTORMENTAS EÉCTRICAS ANTEDES7PM.
MAYORMENTE DESPEJADO, LAMÍNIMA ALREDEDOR DE 76.
VIENTODEL SURESTE ENTRE 7 Y 17 M,PHCON ÁFAGAS DE HASTA 22 MPH.SATURDAYSUNNY, LA ÁXIMAALREDER DEDO 96.ÍNDICE DE CALORDE HASTA 106.
VIENTO DEL SURTEESENTRE 5 Y 15 MPH, CON ÁFAGAS DEHASTA 20 MPH.SÁB.
POR LA NOCHEÁS DESPEJADO,LA ÍNIMA ALREDEDOR DE 75.VIENTO DEL SURESTE DE 12 A 17MPH Y SE PONDÁ EN CALMA DESPUÉDE MEDIANOCHE.
LOS VIENTOSPODÍAN ALCANZAR ÁFAGAS DEHASTA 22 M.PHDOMINGOSOLEADO Y CALOR, LAMÁXIMA ALREDEDOR DE 98.
VIENTOLIGERO Y LLEGAÁ DEL SURESTE DE8 A 13 MPH.DOM.
POR LA NOEMCÁS DESPEJADO,LA ÍNIMA ALREDEDOR DE 74.VIENTO DEL SURESTE DE 10 A 15MPH Y SE PONDÁ EN CALMA YVARIABLE DESPÉS DE MEDIANOCHE.LOS VIENTOS PODÍAN ALCANRZARÁFAGAS DE HASTA 20 MPH.DÍA DEL TRABAJO: SOLEADO YCALOR, LA ÁXIMA ALREDEDORE D98.
VIENTO LIGERO Y VARIABLE YLLEGAÁ DEL ESTE DE 5 A 10 MPHPOR LA TARDE.LUN.
POR LA NOCHEÁS DESPEJADO,LA ÍNIMA ALREDEDOR DE 74.VIENTO DEL ESTE SURESTE DE 9 A14 MPH Y SE PONDÁ EN CALMADESPÉS DE MEDIANOCHE.MARTES: UNA PROBABILIDAD DE 20POR CIENTO LLUVIAS Y TORMENTASEÉCTRICAS.
MAYORMENTE SOLEADO,LA ÁXIMA ALREDEDOR DE 96.VIENTO EN CALMA Y LLEGAÁ DELESTE ENTRE 5 Y 9 MPH.MAR.
POR LA NOCHE: UNAPROBABILIDAD DE 20 POR CIENTOLLUVIAS Y TORMENTAS EÉCTRISCADESPÉS DE 1AM.
MEDIO NUBLADO,LA ÍNIMA ALREDEDOR DE 73.MIRÉOLES: UNA PROBABILIDAD DE20 POR CIENTO LLUVIAS YTORMENTAS EÉCTRICAS.
MAYORMENTESOLEADO, LA ÁXIMA ALREDEDOR DE96.MÉRCOLES POR LA NOCHEMAYORMENTEDEEJSPADO, CON UNA ÍNIMAALREDEDOR DE 73.JUEVES: UNA PROBABILIDAD DE 20POR CIENTO LLUVIAS Y TORMENTASEÉCTRICAS.
SOLEADO, LA ÁXI
El amanecer con Felix Hernandez: el 22 de septiembre
El tiempo con Felix Hernandez tarde: 13 de septiembre