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Global Edition
Sunday, September 19, 2021

Local high school teacher wins Yale Educator Award

Credit: KGUN, Tucson, AZ
Duration: 02:00s 0 shares 1 views

Local high school teacher wins Yale Educator Award
Local high school teacher wins Yale Educator Award
Pueblo High School teacher won the 2021 Yale Educator Award.

HIS STUDENTS FOR YEARS.

NOW --FORMER AND CURRENT STUDENTS --ARE HELPING PAY CRISTOBALSANTA CRUZ BACK.

ANDNE O OFTHE MOST PRESTIGIOUSUNIVERSITIES IN THE COUNTRY --IS RECOGNIZING HIS HARD WORK.NINE ON YOUR SIDE'S TINAGIULIANO-- VISITED HISCLASSROOM TODAY.NATS FOR 29 YEARS, NATOFSSANTA CRUZ SAYING OPENOU YRWASHINGTON NOTES HUNDREDS OFSTUDENTS HAVE SHUFFLED THEIRWAY IN AND OUT OF CRISTOBALSANTA CRUZ'S CLASSROOM..

NATSANGEL ALMAZAN/ PUEBLO HIGHSCHOOL JUOR "NITHIS IS MYFIRST YEAR WITH MR. SANTA CRUZBUT I KNEW HIM PRIOR TO THISARYE BECAUSE OF MY SISTERYAKELEEN." HIS IMPACT ONSTUDENTS AND EVEN HIS CO-WORKERS IS SOMETHING THEY LLWINEVER FORGET& CELESTE LINEIRO/PUEBLO HIGH SCHOOL JUNIOR/HITS: RUNS "I'VE NEVER HAD ATEACHER LIKE HIM BEFORE." SO,IT'S NO SURPRISE THAT SANTACRUZ WON THE 20-21 YALEEDUCATOR AWARD& TERESA TORO/SENIOR COUNSELOR PUEBLO HIGHSCHOOL/ HITS: RUNS: "VERY WELLDESERVING, LONG TIME COMING.HE DEFINITELY DESERVES THISAWARD." THIS YEAR& OUT OFTHREE HUNDRED AND FIVENOMINEES FROM AROUND THEWORLD&.

50 TEACHERS AND 21COSEUNLORS WON THE AWARD&.CRISTOBAL SANTA CRUZ/ YALEAWARD RECIPIENT/ HITS: RUNS:"I WAS COMPLETELY SHOCKEDI.DIDN'T EVEN KNOW THIS WASHAPPENING." HIS TEACHINGINVOLVES NOT ONLY A STRONGLESSON PLAN, BUT WAYS TOCONNECT WITH HIS STUDENTS..CRISTOBAL SANTA CRUZ/ YALEAWARD RECIPIENT/ HITS: RUNS:"IT CAN BE WITH HUMOR OR I SAYBECAUSE I'M FROM THENEIGHBORHOOD, I TOUCH CULTURALBUTTONS." NATS CRISTOBAL SANTACR/ UZYALE AWARD RECIPIENT/HITS: RUNS: "WITH THE KID'SREACTIONS, SOMETIMES THEY HAVEWATER IN THEIR EYES, THEY'REEYES WATER& AND THAT'S ANIMPACT THAT MONEDOY ESN'T GIVEYOU." HE USES SPANISH ANDPERSONAL STORIES TO TEACH THELESSONS& CRISTOB SALANTA CRUZ/YALE AWARD RECIPIENT/ HITS:RUNS: "I WILL TALK TO THE KIDSIN THE CLASS I WILL USESPANISH AND THAT HAS ACULTURAL CONNECTION THATENGLISH JUST DOESN'T." THEBOTTOM LINE STUDENTS ARELEARNING WELL IN HIS CLASSES&CELESTE LINEIRO/ PUEBLO HIGHSCHOOL JUNIOR/ HITS: RUNS"I'VE STRUGGLED WITH APCLASSES BEFORE BUT HE MAKES ITFUN WHICH MAKES LEARNING THETOPIC EASIER." SANTA CRUZ SAYSHE'S GRATEFUL FOR THE AWARD,BUT FOR HIM AND HIS CLASSROOMLIFE KEEPS GOING, PERIOD AFTERPERIOD& NATS OF BE ALLND KIDSEXITING HIS CLASS CRISTOBALSANTA CRUZ/ YALE AWARDRECIPIENT/ HITS: RUNS: "HOW AMI GOING TO CHANGE THISSTUDENT, HOW AM I GOING TOCHANGE THAT STUDENT BEYOND THECLASSROOM." AT PUEBLO HIGHSCHOOL& TINA GIULIANO KGUN 9ONOUR YSIDE&THOSE WHO'VE LIVED THROUGH

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