Possible congressional map in Colorado

This could be the state's congressional map for the next decade.
After hours of debate.
The state's independent commission agreed eleven to one on this proposal to send to the supreme court.
It includes three strong Democrat seats, three strong Republican seats, and two competitive districts.
FOLLOWING UP FOR YOU--THIS COULD BE E THSTATS E'CONGRESSIONAL MAP FOR THE NEXTDECADE.AFTER HOURS OF DEBATE.HE.TSTATE'S INDEPENDENT COMMISSIONAGREED ELEVEN TO ONE ON THISPROPOSAL TO SEND TO THE SUPREMECOURT.IT INCLUDES THREE STNGRODEMOCRAT SEATS....THREE STRONGREPUBLICAN SEATS...AND TWOCOMPETITIVE DISTRIS.CT...INCLUDING A NEW EIGHTH SEAT.NEWS 5'S ALASYN ZIMMERMAN BREAKSDOWN SOMOFE THE KEY CHANGES FORSOUTHERN COLORADO AND HOW ITCOULD IMPACT THE BALANCE OFPOWER.SUPERTHE REDISTRICTING PROCESS IS ALENGHTY ONE AND A NEW WAY OFPUTTING THIS MAP TOGETHER.AS AN INDPENDENT COMMISSION MADEUP OF FOUR DEMRAOCTS...FOURREPUBLICANS...AND FOURUNAFFILIATED VOTERS WORKEDO TFIND A COMPROMISE TO DESIGNTHESE MAPS.LSOET'S TAKE A LOOK AT SOME OFTHE BIG CHANGES...DISTRICT THREE-- STILL INCLUDESPUEBLO COUNTY....BUT COMPARED TOCURRENT DISTRICTS...IT EXTENDSFURTHER SOUTH INTO LAS ANIMASCOUNTY...STILL GIVING AN ADVANTAGE TOREBLPUICANS.MOST OF EL PASO COUNTY MAKES UPITS OWN DISTRICT...AND THE STATE SHOWS THERS ANE'ADVANTAGE FOR REPUBLICANCANDIDATES.BUT THE EASTERN AND SOMENORTHERN PORTIONS OF EPAL SOCOUNTY HAVE NOW MOVED TOINCONGRESSIONADIL STRICT FOU..R.ONE OF THE BIGGEST CHANGES...THEGROWTH WE'VE SEEN IN COLORO ADGAVE THE STATE AN EIGHTH SEAT.ICWHH IS UP HERE AND INCLUDESAREAS NORTH OF DENVER INCLUDG INTHORTON ALL THE WAY UPO TGREELEY.THIS WILL BE A COMPETITIVE SEAT.WITH A VERY OSCLE ADVANTAGE R FODEMOCRATS.THIS NOW GOES ONTO THE COURTND AWE WILL LIKELY SEE SOME LEGALCHALLENG.ADLIBAWOFY SOUTHERN COLORADO- AZ-NEWS5.AND IF YOU'D LIKE TO KEEUPPWITH THE REDISTRICTING PROCESSFOR LEGISLATIVE DISTRICTS WEHAVE A BREAKDOWN OF THE RECENTPROPOSALS ON OUR WEBSITE K