DREAM FLIGHT TAKES WWII VETS ON RIDE OF LIFE

DREAM FLIGHT HAS WWII VETS FLYING HIGH
22ND.
E-PRCHECK WOULD HELP LOWSKRI PASSENGERS GET THROUGH THESECURITY LINES QUICKER.TODAY MARKED A SPECIAL DAY FORWORLD WAR TWO VETERANS IN OURAREA.THEY WERE RECOGNIZED WITH ASPECIAL HONOR FLIGHT.
THIS TOOKPLACE AT PAGE FIELD AIRPORT INFORT MYERS.
DREAM FLIGHTHOS NORLIVING WORLDAR W TWO VETERANSWITH OPERATION SEPTEMBERFREEDOM.AND ONE AIR FORCEVETERATON OK FLIGHT IN ARESTORED STEARMAN PLE.ANSUPER kenneth bookwater /Veteran" It’s interesting.
It’s an oldairplane, 80mph, I can’t believeit.
You can’t fly thatslow...laughs.
That’s take offspeed..laughs."TODAY IS THE LAST DAY OFOPERATION SEPTEMBER FREEDOM.DREAM FL