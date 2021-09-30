Skip to main content
Global Edition
Tuesday, October 5, 2021

DREAM FLIGHT TAKES WWII VETS ON RIDE OF LIFE

Credit: FOX 4 Now Florida
Duration: 00:51s 0 shares 1 views

DREAM FLIGHT TAKES WWII VETS ON RIDE OF LIFE
DREAM FLIGHT TAKES WWII VETS ON RIDE OF LIFE
DREAM FLIGHT HAS WWII VETS FLYING HIGH

22ND.

E-PRCHECK WOULD HELP LOWSKRI PASSENGERS GET THROUGH THESECURITY LINES QUICKER.TODAY MARKED A SPECIAL DAY FORWORLD WAR TWO VETERANS IN OURAREA.THEY WERE RECOGNIZED WITH ASPECIAL HONOR FLIGHT.

THIS TOOKPLACE AT PAGE FIELD AIRPORT INFORT MYERS.

DREAM FLIGHTHOS NORLIVING WORLDAR W TWO VETERANSWITH OPERATION SEPTEMBERFREEDOM.AND ONE AIR FORCEVETERATON OK FLIGHT IN ARESTORED STEARMAN PLE.ANSUPER kenneth bookwater /Veteran" It’s interesting.

It’s an oldairplane, 80mph, I can’t believeit.

You can’t fly thatslow...laughs.

That’s take offspeed..laughs."TODAY IS THE LAST DAY OFOPERATION SEPTEMBER FREEDOM.DREAM FL

Related news coverage

Dream Flight set to honor WWII vets with flights over Gallatin Valley

Dream Flight set to honor WWII vets with flights over Gallatin Valley

KBZK - Scripps
Dream Flight set to honor WWII vets with flights over Gallatin Valley on Sunday

Dream Flight set to honor WWII vets with flights over Gallatin Valley on Sunday

KBZK - Scripps
WWII vets take special flight

WWII vets take special flight

WXMI - Scripps

Advertisement