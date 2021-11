November deals and products at Chow Hound Pet Supplies

########BREAK 25###########WHEN THIS TIME OF YEAR ROLLSAROUND PEOPLE TEND TO STTARTHINKING ABOUT BLACK FRIDAYDEALS FOR THEMSELVES OR FRIENDSAND FAMILYBUT DON’T LEAVE OUT YOUR PETS!CHOW HOUND PET SUPPLIES SHAGREAT BLACK FRIDAY DEALS TOO!HERE TO SHARE MORE ISES JCALTON.

GOOD MORNING!1.

BLACK FRIDAY & HOLIDAYSCOMI:-NEW FUN HOLIDAY PRODUCTS2.

TRUCK LOAD SALE - HOLNDLOCATION ONLY3.

BUILDOU YR BOWL - PRIMALTOPPERS4.

NOVEMBER DEALS: MULTITPEBRAND TOYS, BOGO NATURAL FARMSBONES GLO FISH SUPPLIEFOSBETTA FISHCHOW HOUND PET SUPPLIESLOCATIONS:GREATER GRAND RAPIDS AREAHOLLANDGRAND VEHANPORT