Alaric Deeds' father, Lance Corporal Roger Deeds, was killed in Iraq in 2005
'They're not forgotten': Gold Star student awarded memorial scholarship during Chiefs game
Credit: KMBCDuration: 00:55s 0 shares 1 views
EMY:IL THANK YOU SO MUCH LEN.THE CHIEFS HONORED OUR ARMEDFORCES TODAY WITH THEIR ANNUALSALUTE TO SERVICE MEGA.THE TEAM AND PARK UNIVTYERGAVE A SCHOLARSHIP TO THE GOLDSTAR FAMILY OF LANCE CORPORALROGER DES.EDTHE MARINE WAS 24 YEARS OLD WHENHE WAS KILLED ACTINION IN IRAQIN 25.00HE LEFT BEHIND A WIFE AND TWOCHILDREN INCLUDING HONISALARIC WHO WAS JUST 16 MONTHSOLD WHEN HIS DADIED.TODAY ALARIC RECEIVED THESCHOLARSHIP IN HONOR OF HISFATHER’S SAICCRIF