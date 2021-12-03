Coach Prime talks SWAC Championship Game

Jackson State will play for the SWAC Championship for the first time in almost a decade.
They take on Prairie View A&M at the Vet where the Tigers haven't lost all season.
Coach Prime is confident that if his team just keeps doing what they've been doing they'll be in position to win their first SWAC title since 2007.
JACKSON STATE IS HOSTING PRAIRIEVIEW A&M FOR THE SWACCHAMPIONSHIP GAME THE WINNERPUNCHES.TAKE IT TO ATLANTA FOR THECELEBRATION BOWL LATER.THIS MONTH JACKSON STATE IS THEHOTTEST TEAM OF THE SWAG HAVINGWON EIGHT STRAIGHT ANDUNDEFEATED AT HOME AS WELL.JSU HAS NOT ALL CONFERENCEPLAYERS, BUT THEY MAY WANT TOMAKE A POINT AGAINST THEPANTHERS AS NO OFFENSIVE PLAYERSFROM THE TIGERS MADE THE FIRSTTEAM JSUES IN THE SWEATCHAMPIONSHIP GAME FOR THE FSTIRTIME SINCE 2013 AND THEY ARESEEKING THEIR FIRST CONFERENCETITLE IN 14 YEARS COACH PRIMETHEN MAKING THIS IS JUST ANOTHERGAME STATEMENTS.HE’S MAKING SURE HIS TEAM JUSTNEEDS TO CONTINUE WTHA THEY’VEBEEN BECAUSE IT’S CLEARLYWORKING.I’M NOT SAYING IT'’ A NORMALGAME, BUT WE JUST GOT TO DO WHATWE DO.ATTH’S IT.WE JUST GOT TO DO WHAT WE DO ANDBE CONSISTENT AT WHAT WE DO WEGOT TO BE DISCIPLINED AND DOWHAT WE DO WHEN THE CALL IS MADETHIS EXECUTEHE T CALL AND WESTRAIGHT.WE JUST GOT TO BE US.I DON’T WANT ANODYYB PRETENDINGAND TRYING TO BE SOMETHING ELSEJUST BECAUSE OF THE ENORMITY OFTHE GAME.THAT'’ YOU FAKING AND YOU FRONT.I WANT THAT.I WANT YOU TO BE YOU.ALSO PREVIEW DEFENSIVE BACKBRYCE TURNER OUT OF CLINTONRETURNING HOME WITH THEPANTHERS.ANOTHER 50,000 PLUS ARE EXPECTEDAT THE VETOR F THE SWAC