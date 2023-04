M-Sport Ford WRC Rally Highlights : WRC Croatia Rally 2022 : Day 1 : Ford Puma Rally1 Rally Car

Ford Puma Rally1 WRC rally car action from M-Sport Ford Rally Team drivers Gus Greensmith, Craig Breen, Adrien Fourmaux and Pierre-Louis Loubet on day 1 of WRC Croatia Rally 2022.

Fast WRC rally action on the slippy, wet asphalt roads with the new Hybrid Ford Puma Rally1 WRC rally car prepared by the M-Sport Ford World Rally Team.