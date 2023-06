When India's PM Mr Modi came to vote in Sydney referendum June 4, 2023

Hindu temple attacked in melbourne australia,khalistan referendum in australia,khalistani referendum australia,hindu temple in australia,pm modi to visit australia,attack on hindu temple in australia,pm modi visit to australia,india vs australia,pm modi in australia,pm modi addresses indians in australia,pm modi australia visit,pm modi australia,pm modi visits australia,modi in australia,india australia ties,modi australia visit,australia khalistani,khalistan referendum 2022 australia , pm modi with south indian actors , sant jarnail singh bhindranwale , khalistan referendum 2022 , khalistan referendum sydney , khalistan referendum 2022 canada , sydney australia travel , sant jarnail singh bhindranwale all song , sant jarnail singh bhindranwale movie , indian pm modi visit russia , sydney australia nightlife , khalistan referendum 2020 , khalistan referendum debate , sant jarnail singh bhindranwale remix , bbc documentary on indian pm modi , sydney australia vlog , pm modi with indian cricket team , sydney australia new year fireworks , sant jarnail singh bhindranwale interview , pm modi with indian army , sydney australia new year 2023 , bbc indian pm modi , khalistan referendum australia , sydney australia fireworks , indian pm modi in australia , sydney australia airport , sant jarnail singh bhindranwale songs , sant jarnail singh bhindranwale speech , sydney australia drone show , sydney australia walking tour , pm modi meets indian army , khalistan referendum uk , sant jarnail singh bhindranwale 4 june , sydney australia live camera , indian pm modi meets russian president putin , sydney australia 4k , indian pm modi visit pakistan , indian pm modi vs pakistan pm shehbaz sharif , sydney australia tour , shaheed general shabeg singh , sant jarnail singh bhindranwale history , sant jarnail singh bhindranwale last interview , indian pm modi security , khalistan referendum 2022 melbourne , sydney australia city tour , sant jarnail singh bhindranwale katha , khalistan referendum 2023 , khalistan referendum canada , sant jarnail singh bhindranwale status , sant jarnail singh bhindranwale speech remix , sydney australia , indian pm modi , khalistan referendum 2022 results , khalistan referendum , bbc film on indian pm modi , khalistan referendum 2023 australia , sant jarnail singh bhindranwale bass boosted