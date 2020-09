Spark Radio Network Lizzo, Rosalía, Miguel & More Star in Rihannas Savage x Fenty Show Vol. 2 Teaser – Billboard #Malliard https://t.co/39AwHNypcB 6 minutes ago 🕊 RT @billboard: .@Lizzo, @Rosalia, @Miguel and more star in @rihanna's 'Savage x Fenty Show Vol. 2' teaser https://t.co/rPE3Emi1lJ 1 hour ago Zla Official Lizzo, Rosalía, Miguel & More Star in Rihanna’s ‘Savage x Fenty Show Vol. 2’ Teaser – Billboard 2 hours ago fabriq Savage X Fenty Show Vol. 2 – Official BTS Tease Lizzo, Rosalía, Miguel & More Star in Rihanna's 'Savage x Fenty S… https://t.co/S49J14xvrc 2 hours ago @easyworldnews RT @easyjanjansen: Lizzo, Rosalía, Miguel & More Star in Rihanna's 'Savage x Fenty Show Vol. 2' Teaser - Billboard https://t.co/EmDuZ6ByY9… 3 hours ago @easyjanjansen Lizzo, Rosalía, Miguel & More Star in Rihanna's 'Savage x Fenty Show Vol. 2' Teaser - Billboard… https://t.co/3MRhgxB2EM 3 hours ago Daily Mail Celebrity Rihanna shares new teaser video for her upcoming Savage x Fenty show https://t.co/yHAEsOkNmO 4 hours ago ˣ RT @BuzzingPop: Rosalía, Normani and Lizzo are featured in the promo teaser of Rihanna’s Savage X Fenty Fashion Show. It airs next Friday,… 5 hours ago