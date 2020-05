CITIZENS for CHANGE™ 🌊 RT @cfcpac: Coronavirus: UK ‘quite likely’ to get close to or hit 100,00 tests target – Shapps: Grant Shapps says he is optimistic over the… 1 day ago Diaquip Coronavirus: UK 'quite likely' to get close to or hit 100,00 tests target - Shapps https://t.co/XQ7sPO65Ur 2 days ago Phillyfly RT @BBCNews: Coronavirus: UK 'quite likely' to get close to or hit 100,00 tests target - Shapps https://t.co/hWBKhn8qIq 2 days ago 🧍-2m-🧍 a l t - D U P I'm quite likely to get close to or hit being a Michelin 3 star chef. BBC News - Coronavirus: Government 'likely'… https://t.co/Fk0h8nAWLV 2 days ago Daily-Sun Coronavirus: UK 'quite likely' to get close to or hit 100,000 tests target – Shapps-479401 https://t.co/xWHb4apCpC 2 days ago Sharat Sinha BBC News - Coronavirus: UK 'quite likely' to get close to or hit 100,00 tests target - Shapps https://t.co/X5iv4rUH1A 2 days ago GraballNews Coronavirus: UK ‘quite likely’ to get close to or hit 100,00 tests target – Shapps https://t.co/fCIWUGx4is https://t.co/RNBZJf4ABd 2 days ago