Femifansclub RT @FemiCoolfm: Mikel Arteta believes the FA Cup final will not be be Pierre-Emerick Aubameyang’s last game for Arsenal but admits beating… 12 seconds ago

City Radio Services RT @TheAtoZofPop: Final preparations sorted for an proper FA Cup Final day on #hospitalradio It's Arsenal v Chelsea from 5.30pm but the f… 14 seconds ago

adigun ladi RT @Ankamagyimi: Tomorrow by this time, Arsenal and Chelsea will be playing the FA Cup final I beg you Arsenal, let me smile tomorrow wai… 20 seconds ago

Sophia. RT @KitHubUK: FA CUP FINAL GIVEAWAY 🏆 Win a Chelsea or Arsenal home shirt 🔥 Simply: Retweet ✅ Tag a friend in the comments ✅ Follow @K… 23 seconds ago

Kaniel Outis RT @PeterPsquare: My dear fellow Chelsea fans! It’s Chelsea 3 - Arsenal 0 Tomorow FA Cup final. 🚶🏾‍♂️ #FACupFinal 25 seconds ago

Ö RT @EPLComps: Arsenal vs Chelsea - FA Cup final trailer Just slightly over 24 hours to go 🔴🔵 https://t.co/UKOXpAHOZ5 52 seconds ago

Butlerztv.com https://t.co/Pr32DhV0p5 https://t.co/RokcpJBtiI FA Cup final:… https://t.co/DGaYd3XHpU https://t.co/RokcpJBtiI… https://t.co/59Vs9jS78R 1 minute ago