Grandstanding Fears As Norwegian Mass Killer Seeks Parole
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Norwegian mass killer Anders Behring Breivik goes to court Tuesday, after 10 years behind bars, claiming he is no longer a danger to society.Full Article
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Norwegian mass killer Anders Behring Breivik goes to court Tuesday, after 10 years behind bars, claiming he is no longer a danger to society.Full Article
Norwegian mass killer Anders Behring Breivik will seek parole on Tuesday after 10 years behind bars, claiming he is no longer a..