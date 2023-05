Wes Anderson’s ‘Asteroid City’ Charms Cannes With Six-Minute Standing Ovation for Scarlett Johansson as Movie Star Visited by Aliens

Wes Anderson brought cowboys, aliens and movie stars to the Cannes Film Festival on Tuesday, earning a six-minute standing ovation at its world premiere. Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Matt Dillon, Maya Hawke, Steve Carell, Jeffrey Wright, Ed Norton, Margot Robbie and Jeff…



#wesanderson #cannesfilmfestival #scarlettjohansson #tomhanks #jasonschwartzman #mattdillon #mayahawke #stevecarell #jeffreywright #ednorton