Infants death in Kota: Mayawati demands Rajasthan CM's resignation | Oneindia News
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INFANTS' DEATH IN KOTA: MAYAWATI DEMANDS RAJASTHAN CM'S RESIGNATION, PM MODI INAUGURATES 107TH INDIAN SCIENCE CONGRESS, MAMATA LEADS PROTEST MARCH AGAINST CAA, UNION MINISTER NITIN GADKARI SLAMS SHIV SENA, AFTER WEST BENGAL, CENTRE REJECTS TABLEAU OF MAHARASHTRA, CONG SEVADAL STOKES CONTROVERSY WITH SARVARKAR BOOKLET, YSRCP ACCUSES CHANDRABABU NAIDU OF CORRUPTION-RELEASES CLIP, 445 BANGLADESHI NATIONALS RETURNED FROM INDIA IN LAST TWO MONTHS, IRAN WARNS 'SEVERE REVENGE' AWAITS AFTER US KILLS SOLEIMANI AND OTHER NEWS