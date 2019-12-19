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AFC Championship game tickets go on sale

Video Credit: 41 Action News - Duration: 02:12s - Published < > Embed
AFC Championship game tickets go on sale

AFC Championship game tickets go on sale

Fans lined up overnight to be ready to purchase tickets to the Chiefs AFC Championship game.
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AFC Championship game tickets go on sale

NOW OUR ATTENTIONTURNS TO THIS WEEKEND-- WHEN THE CHIEFS WILLSEEK SOME REVENGEAGAINST THE TENNESSEETITANS.AND YOU'LL WANT TO GETYOUR TICKETS TODAY.THEY GO ON SALE INABOUT THREE HOURS...41 ACTION NEWSREPORTER RAE DANIEL ISAT THE ARROWHEADTICKET OFFICE -- WHERETHERE'S ALREADY A LONGLINE OF PEOPLE.WE ARE HERE WITH SOMESEASON TICKET HOLDERS-- WHAT BROUGHT YOUGUYS OUT THIS MORNING-- YOU THINK WE'LL GO ALLTHE WAY?

WHAT MAKESYOU SAY THAT?SO THESE GUYS ARE OUTHERE EARLY, HERE'S HOWYOU CAN GET YOURHANDS ON SOEM TICKETSTODAY -- THERE ARE SOMEREQUIREMENTS.... TAKE ALOOKTHERES A SPECIAL TICKETALLOTMENT FOR JACKSONCOUNTY RESIDENTS...THEY GO ON SALE AT 9A.M.TO BUY TICKETS -- YOUHAVE TO COME IN PERSONTO THE ARROWHEADSTADIUM TICKET OFFICE -THAT'S LOCATED BETWEENTHE FOUNDERS PLAZA ANDTHE HYVEE GATE.THERE IS A SECONDARYTICKET OFFICE LOCATEDAT THE COMMUNITYAMERICA GATE AS WELL.YOULL NEED A PHOTO IDAND A COPY OF YOUR PAID2018 JACKSON COUNTYPROPERTY TAX RECEIPT.SEASON TICKET HOLDERSLIKE THESE GUYS, CANGET ADDITIONAL TICKETSSTARTING AT NINE AM TOO.TICKETS GO ON SALE FOREVERYONE AT NOON --THOSE TICKETS CAN BEPURCHASED ONLINE.

ATARROWHEAD , RAE DANIEL,41 ACTION NEWS TODAY




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