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Attorney Of Former Penn State Football Player Speaks On Alleged Hazing Accusations

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:29s - Published < > Embed
Attorney Of Former Penn State Football Player Speaks On Alleged Hazing AccusationsHoward Monroe reports.
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Attorney Of Former Penn State Football Player Speaks On Alleged Hazing Accusations

HER THAT A WOMAN COULD NOT WINTHE 2020 ELECTION.SANDERS DENIED SAYING THAT.A NEW LAWSUIT ACCUSES PENNSTATE OF IGNORING FOOTBALLPLAYERS WHO SAID THEY WEREBEING HAZED BY TEAMMATES.THAT SUIT WAS FILED THIS WEEK.THE FORMER PLAYER'S LAWYER ISSPEAKING.HE SPOKE WITH OUR HOWARDMONROE THIS MORNING.Reporter: THE SUIT WASFILED ON BEHALF OF ISAIAHHUMPHRIES.HE SAID HE WAS SUBJECTED TOHAZING BY HIS TEAMMATES.THIS SUIT CLAIMS WHEN HE TOLDTHE COACHING STAFF INCLUDINGHEAD COACH JAMES FRANKLINABOUT THE HAZING HE WASIGNORED AND RETALIATEDAGAINST.HUMPHRIES IS REPRESENTED BYSTEVE MARINO.HE SAYS HIS CLIENT FIRST TOLDTHE COACHING STAFF ABOUT THEHAZING BACK IN 2018.HUMPHRIES CLAIMS SEVERALTEAMMATES WOULD WRESTLE HIMAND OTHER PLAYERS TO THEGROUND AND SHOULD HAVE THEIRGENITALS IN THEIR FACES.HUMPHRIES SAYS ANOTHER THREATINVOLVED PLAYERS SAYING "I'MGOING TO SANDUSKY YOU"REFERENCES JERRY SANDUSKY.HUMPHRIES SAYS THE HAZINGHAPPENED ON A DAILY BASIS.ACCORDING TO THE COMPLAINTCOACH FRANKLIN AND HISCOACHING STAFF NOT ONLYIGNORED THE HAZING BUTRETALIATED WHEN HUMPHRIES CAMEFORWARD ESSENTIALLY FORCINGHUMPHRIES FROM THE PROGRAM ANDALLEGEDLY SLANDERING HIM WHENHE TRIED TO TRANSFER.MARINO SAYS HIS CLIENT WASHUMILIATED AND LEFT TO FENDFOR HIMSELF.THIS WASN'T HORSEPLAY WHEREKIDS ARE WRESTLING IN THELOCKER ROOM.THIS WAS A DISPLAY OFHUMILIATION.THEY WOULD TAKE HIM DOWN,RESTRAIN HIM AND THEN WHILEHE'S RESTRAINED THEY WOULDSIMULATE SEXUAL ACTS.THAT'S NOT KID STUFF.THAT'S NOT HORSEPLAY.THAT'S NOT ROUGHHOUSING.THAT'S HUMILIATION AND THAT'SMISCONDUCT AND THE COACH KNOWSBETTER.Reporter: THE UNIVERSITYISSUED THE FOLLOWING STATEMENTTHE OFFICE OF SEXUALMISCONDUCT ANDS OFFICE OF MANYSTUDENT CONDUCT CARRIED OUTINVESTIGATIONS OF THEPLAINTIFF'S CLAIMS INDEPENDENTFROM INTERCOLLEGIATE ATHLETIC.IN ADDITION PENN STATE POLICEINVESTIGATED RELATEDALLEGATIONS AND FORWARDED THERESULTS OF THAT INVESTIGATIONTO THE OFFICE OF THE CENTRECOUNTY DISTRICT ATTORNEY.THE D.A.

REVIEWED THE CASE ANDDECIDED THAT NO CHARGES WOULDBE PURSUED ."THE LAWSUIT IS SEEKINGUNSPECIFIED DAMAGES.MARINO SAYS HE EXPECTS OTHERPLAYERS TO COME FORWARD ASWELL.WE'LL HAVE MUCH MORE ON THIS



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