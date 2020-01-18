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FORECAST: Saturday Morning 5a

Video Credit: ABC15 Arizona - Duration: 03:17s - Published < > Embed
FORECAST: Saturday Morning 5aWe're headed into a nice stretch of great weather just in time for the weekend!
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FORECAST: Saturday Morning 5a

AND A LITTLE STAR TREKY.Megan: VERY STAR TREKORIENTED.ALSO OUT OF THIS WORLD, OURFORECAST.IT IS LOVELYIT IS LOVELY.Nohelani: GREAT ONE ISSHAPING UP JUST IN TIME FORTHE WEEKEND.Megan: A GREAT ONE ON TAP FOROUTDOOR ACTIVITIES.IF YOU WANT TO GET A RUN IN ORTAKE THE DOG FOR A WE CAN.IF YOU WANT TO GO SHOPPING --I WILL GO SHOPPING LATER THISNOON.ENJOY THE TEMPERATURES THISAFTERNOON.WHAT YOU NEED TO HEAD OUT THEDOOR.50 DEGREES.50234 MEGA.GLENDALE.AND 43 DEGREES RIGHT NOW INGOOD YEAR.A BEAUTIFUL LIVE PICTURESHOWING THOSE DARK SKIES ANDTHOSE LIGHTS AS WE WAIT FORTHE SUNRISE TO COME UP THAT ISRIGHT AROUND 7:30 THISRIGHT AROUMORNING.YOUR VALLEY PLANNER HOW TOPLAN YOUR DAY AND HOW THE DAYWILL WARM UP.BY 8 A.M., IN THE 40s.49 DEGREES JUST SHY OF 50DEGREES THERE.NICE AND CHILLY THERE FOR YOU.BY NOON, WARM TO THE 60s.64 DEGREES.WE ARE A LITTLE BIT MORECLOUDS AS WELL AND NICE COOLDAY.4 P.M., 74 DEGREES.OUR FORECAST HIGH TODAY.DRYING A LITTLE BIT MORECLOUDS AS WELL.SO KEEP THAT IN MIND.YOUR WEST VALLEY FORECAST FORYOU.LITCHFIELD PARK, 73 DEGREES.45 FOR YOUR LOW INTO THEOVERNIGHT HOURS.72 AT LUKE AIR FORCE BASE.72 IN BUCKEYE.73 DEGREES IN SURPRISE FOR THEFORECASTED HIGH.72 IN GLENDALE.71 IN ANTHEM AND 72 IN CLEARVALLEY AS WELL.AS WE MOVE TO THE EAST VALLEY.73 IN SCOTTSDALE.73 IN PARADISE VALLEY.72 IN ALATUKE.73 IN CHANDLER FOR YOU.67 DEGREES IN CAREFREE.71 IN APACHE SXWRUNGS AND 71DEGREES IN SAN TAN VALLEY.HERE WE SHAKE UP WITH THEAVERAGE SIDE OF THE YEAR.THE HIGH PRESSURE SYSTEM TOTHE SOUTHWEST BRINGING THOSE70s.ON AVERAGE, RIGHT AROUND 8DEGREES AND WE ARE IN THEMID-70s TODAY.SO DEFINITELY A BEAUTIFUL DAYTO GET ON TAP AND ENJOY IT.ACROSS THE STATE FOR THEFORECAST HIGHS AS WELL.61 DEGREES IN SEDONA.49 IN THE HIGH COUNTRY AND INFLAGSTAFF.THE WEST WINDS ARE 70 AND 73DEGREES FOR FORECAST HIGH INYUMA.51 IN SHOW LOW.56 DEGREES FOR YOUR FORECASTHIGH IN SHOW LOW.IF YOU WERE HEADING AS WELL,YOU WHAT NEED TO KNOW, 54IINCHES.NO SNOW ACCUMULATION, ANDTRAILS ARE OPEN.46 DEGREES IS YOUR FORECASTHIGH THERE.I WANT TO SHOW YOU FUTURECASTBECAUSE SOME MORE CLOUDSCOMING YOUR WAY AS WELL.PUT THIS INTO FUTURE CASTRIGHT AROUND 3 P.M.

THE CLOUDSSTICK AROUND THROUGH THE RESTOF THE WEEKEND BUT STILL GREATCONDITIONS.STORM CHANNELS IN THE HIGHCOUNTRY MOSTLY MONDAY MORNINGWELL AND KEEPING TAB FOR YOU.AND STAYS DRY.AND A BEAUTIFUL SEVEN-DAYFORECAST FOR YOU.THE FORECASTED HIGH, 74DEGREES FOR YOU.74 TOMORROW AS WELL.SIMILAR CONDITIONS TODAY ANDTOMORROW.AS WE MOVE THROUGHOUT WEEK,WHY MONDAY, A LITTLE BIT MOREBREEZY CONDITIONS AT 72.WEDN



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